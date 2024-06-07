Акционеры Positive Technologies обсудят допэмиссию акций в июле
Акционеры Positive Technologies обсудят дополнительную эмиссию акций компании на собрании, которое пройдет 10 июля. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость акций Positive Technologies на закрытии основной сессии торгов составила 3125 руб., с предыдущего закрытия она увеличилась на 5,57%. Индекс Мосбиржи за торговый день вырос на 1,28% до 3233,22 пункта, финансовый индекс – на 2,55% до 10 908,96 п. С начала года бенчмарки увеличились на 4,33 и 9,59% соответственно, котировки компании – на 55,21%.
Собрание акционеров Positive Technologies пройдет в заочной форме, уточняется в сообщении. Принять участие в нем смогут инвесторы, которые будут владеть акциями разработчика на конец операционного дня 17 июня.
В сообщении также отмечается, что проголосовавшие против допэмиссии или воздержавшиеся от голосования акционеры получат преимущественное право покупки размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций Positive Technologies в количестве, пропорциональном количеству уже принадлежащих им бумаг.
О планах по проведению допэмиссии Positive Technologies сообщил в октябре 2023 г. Новые бумаги компания планирует использовать в программе мотивации сотрудников и внешних контрибуторов. В начале 2024 г. компания уточнила, что объем выпуска дополнительных акций составит 7,9% от акционерного капитала. Допэмиссию разработчик планирует проводить ежегодно в размере до 15% уже выпущенных акций при условии двукратного роста капитализации.