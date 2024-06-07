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Акционеры Positive Technologies обсудят допэмиссию акций в июле

Ведомости

Акционеры Positive Technologies обсудят дополнительную эмиссию акций компании на собрании, которое пройдет 10 июля. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 

Стоимость акций Positive Technologies на закрытии основной сессии торгов составила 3125 руб., с предыдущего закрытия она увеличилась на 5,57%. Индекс Мосбиржи за торговый день вырос на 1,28% до 3233,22 пункта, финансовый индекс – на 2,55% до 10 908,96 п. С начала года бенчмарки увеличились на 4,33 и 9,59% соответственно, котировки компании – на 55,21%.

Собрание акционеров Positive Technologies пройдет в заочной форме, уточняется в сообщении. Принять участие в нем смогут инвесторы, которые будут владеть акциями разработчика на конец операционного дня 17 июня.

В сообщении также отмечается, что проголосовавшие против допэмиссии или воздержавшиеся от голосования акционеры получат преимущественное право покупки размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций Positive Technologies в количестве, пропорциональном количеству уже принадлежащих им бумаг. 

О планах по проведению допэмиссии Positive Technologies сообщил в октябре 2023 г. Новые бумаги компания планирует использовать в программе мотивации сотрудников и внешних контрибуторов. В начале 2024 г. компания уточнила, что объем выпуска дополнительных акций составит 7,9% от акционерного капитала. Допэмиссию разработчик планирует проводить ежегодно в размере до 15% уже выпущенных акций при условии двукратного роста капитализации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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