Акционеры Positive Technologies обсудят допэмиссию акций в июле

Стоимость акций Positive Technologies на закрытии основной сессии торгов составила 3125 руб., с предыдущего закрытия она увеличилась на 5,57%. Индекс Мосбиржи за торговый день вырос на 1,28% до 3233,22 пункта, финансовый индекс – на 2,55% до 10 908,96 п. С начала года бенчмарки увеличились на 4,33 и 9,59% соответственно, котировки компании – на 55,21%.