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Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс»

Ведомости

Разработчик и интегратор IТ-продуктов и сервисов Softline (ПАО «Софтлайн») объявил запуск независимого бренда на рынке платежных решений «Сомерс». Он объединит ряд компаний внутри группы: CrestWave, Sky Technologies и «Ваш платежный проводник» (ВПП), говорится в сообщении компании.

«Единая структура призвана упростить взаимодействие с клиентами и укрепить эффективность внутренних процессов», – отметили в компании.

«Сомерс» будет отвечать за несколько направлений, в частности, за POS-терминалы и комплекс программного обеспечения. Это направление будет разрабатывать и поставлять отечественные и зарубежные платежные терминалы с набором собственного ПО для управления оборудованием. В комплект решений войдут платежное ПО, система параметризации POS-терминалов, загрузки и управления криптографическими ключами как локально, так и удаленно.

«Сомерс.платформа» будет отвечать за эквайринг и автоматизацию бизнеса. Также с помощью платформы предприниматели могут управлять кассой, автоматизировать продажи и товарные остатки, работать с маркировкой товаров и контролировать фискальные данные, чтобы соответствовать законодательству. Платформа предложит решения для государственного сектора. Направление разрабатывает и внедряет системы для централизации платежных операций на уровне государств, включая построение центральных платежных шлюзов и QR-свитчей.

14 ноября Softline сообщил о росте чистой прибыли до 3 млрд руб. в III квартале. Оборот за отчетный период увеличился на 28% до 28,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 43% год к году и составила 8,2 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной компанией от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 65%. В результате рентабельность достигла 29%. Скорректированная EBITDA выросла более чем двукратно – до 1,2 млрд руб. в III квартале 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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