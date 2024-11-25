Softline объединяет финтех-активы под брендом «Сомерс»
«Единая структура призвана упростить взаимодействие с клиентами и укрепить эффективность внутренних процессов», – отметили в компании.
«Сомерс» будет отвечать за несколько направлений, в частности, за POS-терминалы и комплекс программного обеспечения. Это направление будет разрабатывать и поставлять отечественные и зарубежные платежные терминалы с набором собственного ПО для управления оборудованием. В комплект решений войдут платежное ПО, система параметризации POS-терминалов, загрузки и управления криптографическими ключами как локально, так и удаленно.
«Сомерс.платформа» будет отвечать за эквайринг и автоматизацию бизнеса. Также с помощью платформы предприниматели могут управлять кассой, автоматизировать продажи и товарные остатки, работать с маркировкой товаров и контролировать фискальные данные, чтобы соответствовать законодательству. Платформа предложит решения для государственного сектора. Направление разрабатывает и внедряет системы для централизации платежных операций на уровне государств, включая построение центральных платежных шлюзов и QR-свитчей.
14 ноября Softline сообщил о росте чистой прибыли до 3 млрд руб. в III квартале. Оборот за отчетный период увеличился на 28% до 28,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 43% год к году и составила 8,2 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной компанией от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 65%. В результате рентабельность достигла 29%. Скорректированная EBITDA выросла более чем двукратно – до 1,2 млрд руб. в III квартале 2024 г.