В Softline сообщили о росте чистой прибыли до 3 млрд рублей в III квартале

Также компания представила результаты деятельности за девять месяцев 2024 г. Чистая прибыль группы за обозначенный период превысила 1,5 млрд руб. Оборот компании увеличился на 35% год к году до 71,1 млрд руб. Около 29% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений. Валовая прибыль в отчетном периоде возросла более чем на 90% до 23,9 млрд руб., полученная от собственных решений прибыль, в отчетном периоде увеличилась более чем в 2 раза и составила 15,1 млрд руб. – это более 63% от общей валовой прибыли, подчеркивают в компании. В результате валовая рентабельность достигла 33,7%