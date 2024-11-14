В Softline сообщили о росте чистой прибыли до 3 млрд рублей в III квартале
Разработчик и интегратор IТ-продуктов и сервисов Softline (ПАО «Софтлайн») в III квартале 2024 г. увеличила показатель чистой прибыли по МСФО до 2 млрд руб. после убытка годом ранее, говорится в сообщении компании.
Оборот за отчетный период увеличился на 28% до 28,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 43% год к году и составила 8,2 млрд руб. Доля валовой прибыли, полученной компанией от продажи высокорентабельных решений собственного производства, составила 65%. В результате рентабельность достигла 29%. Скорректированная EBITDA выросла более чем двукратно – до 1,2 млрд рублей в III квартале 2024 г.
Также компания представила результаты деятельности за девять месяцев 2024 г. Чистая прибыль группы за обозначенный период превысила 1,5 млрд руб. Оборот компании увеличился на 35% год к году до 71,1 млрд руб. Около 29% показателя пришлось на оборот от продажи собственных решений. Валовая прибыль в отчетном периоде возросла более чем на 90% до 23,9 млрд руб., полученная от собственных решений прибыль, в отчетном периоде увеличилась более чем в 2 раза и составила 15,1 млрд руб. – это более 63% от общей валовой прибыли, подчеркивают в компании. В результате валовая рентабельность достигла 33,7%
22 октября совет директоров Softline утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала компании на год. Акции будет приобретать «Софтлайн Проекты» (дочерняя компания ПАО «Софтлайн»). Приобретенные акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников, говорится в сообщении компании.