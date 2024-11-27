ЦБ: ряд инвесторов незаконно скупали акции Yandex

Акционеры «Яндекса», которые подпадали под условия соглашения, смогли подать оферту. Через месяц после оглашения условий часть инвесторов попросила Банк России проверить действия АО «Солид Менеджмент» — доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый», выступающего владельцем МКПАО «Яндекс», назвав предложенные условия обмена дискриминационными. По их словам, для разных акционеров одной и той же компании были необоснованно установлены разные условия выкупа и обмена, и некоторые инвесторы после переезда компании в РФ вообще не смогли обменять или продать бумаги. При этом регулятор не обнаружил нарушений в работе АО «Солид Менеджмент» в части управления ЗПИФ «Консорциум. Первый». Инвесторы обратились в суд.