ЦБ: ряд инвесторов незаконно скупали акции Yandex
Ряд инвесторов нарушили российское законодательство, покупая акции иностранной Yandex N.V. без требуемого разрешения подкомиссии правкомиссии, ответственной за контроль за иностранными инвестициями. Скупленные бумаги планировалось обменять на локальные после переезда компании в Россию, сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин РБК.
Подкомиссия была создана в марте 2022 г. в ответ на введение ограничений на движение капитала (как со стороны Запада, так и со стороны РФ). Ее основная функция заключается в выдаче разрешений для российских резидентов на сделки с иностранными гражданами из недружественных стран.
По словам Чистюхина, воспользоваться предложением по обмену акций смогли не все, так как условия сделки включали ограничения по датам приобретения бумаг.
«Но были и не совсем добросовестные инвесторы, которые в нарушение российского законодательства приобретали бумаги иностранного Yandex без получения решения правкомиссии, чтобы затем взамен получить новые бумаги. Честно скажу, что мы не знаем, как защищать этих акционеров, и не факт, что правильно это делать», - отметил первый зампред ЦБ.
Переезд «Яндекса» в российскую инфраструктуру происходил через процесс инкорпорации: иностранная компания создала российскую «дочку», после чего ее продали новым владельцам. Чистюхин рассказал, что все аспекты выкупа и обмена акций иностранной компании могли решаться только путем соглашения между зарубежным Yandex и российским МКПАО «Яндекс», такой подход и был осуществлен.
Акционеры «Яндекса», которые подпадали под условия соглашения, смогли подать оферту. Через месяц после оглашения условий часть инвесторов попросила Банк России проверить действия АО «Солид Менеджмент» — доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый», выступающего владельцем МКПАО «Яндекс», назвав предложенные условия обмена дискриминационными. По их словам, для разных акционеров одной и той же компании были необоснованно установлены разные условия выкупа и обмена, и некоторые инвесторы после переезда компании в РФ вообще не смогли обменять или продать бумаги. При этом регулятор не обнаружил нарушений в работе АО «Солид Менеджмент» в части управления ЗПИФ «Консорциум. Первый». Инвесторы обратились в суд.
МКАО «Яндекс» стала владельцем российской операционной компании ООО «Яндекс» вместо голландской Yandex N.V в январе. «Ведомости» писали, что МКАО также приобрела 100% ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс ДЦ». Обе компании аффилированы с «Яндексом».