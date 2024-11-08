«Яндекс» намерен инвестировать в развитие искусственного интеллекта в Индонезии
По данным агентства, соответствующее обещание прозвучало на встрече министра связи с главой международного поискового подразделения «Яндекса» Александром Поповским. При этом, как отмечает Reuters, пока нет информации о размерах и сроках планируемых инвестиций.
В марте стало известно, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила группу сделок по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V.
В октябре в компании сообщили, что выручка МКПАО «Яндекс» за III квартал выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 276,8 млрд руб.