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«Яндекс» намерен инвестировать в развитие искусственного интеллекта в Индонезии

Ведомости

«Яндекс» заявил о планах инвестировать в экосистему искусственного интеллекта Индонезии. Об этом сообщило агентство Reuters cо ссылкой на министра связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид.

По данным агентства, соответствующее обещание прозвучало на встрече министра связи с главой международного поискового подразделения «Яндекса» Александром Поповским. При этом, как отмечает Reuters, пока нет информации о размерах и сроках планируемых инвестиций.

В марте стало известно, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила группу сделок по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V.

В октябре в компании сообщили, что выручка МКПАО «Яндекс» за III квартал выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 276,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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