ЦБ: падение рынка акций связано с перетоком средств в более доходные инструменты
Днем 26 ноября индекс Мосбиржи впервые за полтора года опустился ниже отметки 2500 пунктов, в то время как весной он поднимался выше 3500 пунктов. По словам Чистюхина, сработала обратная зависимость между значением фондовых индексов и процентных ставок. Первый зампред ЦБ пояснил, что последствием высокой ставки становится переток средств инвесторов в более доходные инструменты, в том числе депозиты, что оказывает влияние на снижение индекса.
«Мы примерно оцениваем, что во II квартале из акций в долговые инструменты и в депозиты перешло где-то 10% всего оттока, в III квартале – 16%», – рассказал Чистюхин.
По словам Чистюхина, определенное влияние на ситуацию оказывает и дивидентный гэп – резкое падение стоимости акции после даты, когда бумаги в последний день торгуются с правом на выплату дивидендов. Инвесторы также стали более осторожно подходить к оценке бизнес-развития ряда компаний: кроме санкционных ограничений, проблем с логистикой и сменой партнеров во внимание принимается влияние повышения ключевой ставки и уровень закредитованности организаций. При этом Чистюхин отметил, что доля «плохих» корпоративных кредитов практически не изменилась и составила 4% на 1 октября 2024 г. На отношение инвесторов к эмитентам не лучшим образом влияет и закрытие информации со стороны некоторых компаний.
25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. ЦБ не исключил дальнейшего повышения процентной ставки, при этом председатель регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что рассматривается снижение ключевой ставки в 2025 г. Это может произойти в том случае, если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками.
26 ноября министр финансов Антон Силуанов призвал думать о дальнейшем снижении ключевой ставки, а не о ее повышении, – чтобы сбылось.