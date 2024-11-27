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ЦБ: падение рынка акций связано с перетоком средств в более доходные инструменты

Ведомости

Снижение российского фондового рынка обусловлено перетоком капиталов в более прибыльные консервативные инструменты, дивидендными гэпами и опасениями инвесторов относительно степени долговой нагрузки эмитентов. Об этом сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в беседе с РБК.

Днем 26 ноября индекс Мосбиржи впервые за полтора года опустился ниже отметки 2500 пунктов, в то время как весной он поднимался выше 3500 пунктов. По словам Чистюхина, сработала обратная зависимость между значением фондовых индексов и процентных ставок. Первый зампред ЦБ пояснил, что последствием высокой ставки становится переток средств инвесторов в более доходные инструменты, в том числе депозиты, что оказывает влияние на снижение индекса.

«Мы примерно оцениваем, что во II квартале из акций в долговые инструменты и в депозиты перешло где-то 10% всего оттока, в III квартале – 16%», – рассказал Чистюхин.

По словам Чистюхина, определенное влияние на ситуацию оказывает и дивидентный гэп – резкое падение стоимости акции после даты, когда бумаги в последний день торгуются с правом на выплату дивидендов. Инвесторы также стали более осторожно подходить к оценке бизнес-развития ряда компаний: кроме санкционных ограничений, проблем с логистикой и сменой партнеров во внимание принимается влияние повышения ключевой ставки и уровень закредитованности организаций. При этом Чистюхин отметил, что доля «плохих» корпоративных кредитов практически не изменилась и составила 4% на 1 октября 2024 г. На отношение инвесторов к эмитентам не лучшим образом влияет и закрытие информации со стороны некоторых компаний.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. ЦБ не исключил дальнейшего повышения процентной ставки, при этом председатель регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что рассматривается снижение ключевой ставки в 2025 г. Это может произойти в том случае, если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками.

26 ноября министр финансов Антон Силуанов призвал думать о дальнейшем снижении ключевой ставки, а не о ее повышении, – чтобы сбылось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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