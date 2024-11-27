ЦБ: падение рынка акций связано с перетоком средств в более доходные инструменты

По словам Чистюхина, определенное влияние на ситуацию оказывает и дивидентный гэп – резкое падение стоимости акции после даты, когда бумаги в последний день торгуются с правом на выплату дивидендов. Инвесторы также стали более осторожно подходить к оценке бизнес-развития ряда компаний: кроме санкционных ограничений, проблем с логистикой и сменой партнеров во внимание принимается влияние повышения ключевой ставки и уровень закредитованности организаций. При этом Чистюхин отметил, что доля «плохих» корпоративных кредитов практически не изменилась и составила 4% на 1 октября 2024 г. На отношение инвесторов к эмитентам не лучшим образом влияет и закрытие информации со стороны некоторых компаний.