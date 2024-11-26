Силуанов призвал думать о снижении ключевой ставки
Министр финансов Антон Силуанов призвал думать о дальнейшем снижении ключевой ставки, а не ее повышении, – чтобы сбылось. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета.
«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий. Знаете, когда думаешь много об этом – сбывается», – сказал он.
Министр призвал «думать об обратном», то есть о снижении ставки ЦБ.
25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. Регулятор допускает дальнейшее повышение процентной ставки. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор рассматривает снижение ключевой ставки в 2025 г. Это может произойти в том случае, если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками.
Силуанов в ходе выступления на пленарном заседании форума Финансового университета 26 ноября заявил, что текущий курс рубля способствует наращиванию экспорта, для экспортеров это важнее уровня ключевой ставки.