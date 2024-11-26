Силуанов призвал думать о снижении ключевой ставки

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. Регулятор допускает дальнейшее повышение процентной ставки. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор рассматривает снижение ключевой ставки в 2025 г. Это может произойти в том случае, если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками.