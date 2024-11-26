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Силуанов призвал думать о снижении ключевой ставки

Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов призвал думать о дальнейшем снижении ключевой ставки, а не ее повышении, – чтобы сбылось. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета.

«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий. Знаете, когда думаешь много об этом – сбывается», – сказал он.

Министр призвал «думать об обратном», то есть о снижении ставки ЦБ.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. Регулятор допускает дальнейшее повышение процентной ставки. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор рассматривает снижение ключевой ставки в 2025 г. Это может произойти в том случае, если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками. 

Силуанов в ходе выступления на пленарном заседании форума Финансового университета 26 ноября заявил, что текущий курс рубля способствует наращиванию экспорта, для экспортеров это важнее уровня ключевой ставки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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