Силуанов: текущий курс рубля способствует экспорту, это важнее ставки

Силуанов: текущий курс рубля способствует экспорту, это важнее ставкиВ конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых
Текущий курс рубля способствует наращиванию экспорта, для экспортеров это важнее уровня ключевой ставки. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании IX международного форума Финансового университета.
По словам министра, существует инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает поддержать экспорт в сложных условиях. При этом курс для экспорта важнее ставки.
«Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту», – отметил Силуанов.
В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор рассматривает снижение ключевой ставки в 2025 г., если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками. Среди необходимых условий для смягчения ДКП Набиуллина также назвала замедление корпоративного кредитования.
21 ноября Силуанов заявил, что в современной экономике России и денежно-кредитная политика, и бюджет направлены на снижение инфляции. Как объясняет Силуанов, высокая инфляция обеспечила бы нахождение ставок на прежнем уровне. Но рост инфляции и, как следствие, повышение цен оказывают наибольшее влияние на низко защищенные слои населения, в отличие от повышения ставок. Приоритетная задача экономики России сегодня – не допустить «инфляционную спираль».