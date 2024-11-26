Силуанов: текущий курс рубля способствует экспорту, это важнее ставки

21 ноября Силуанов заявил, что в современной экономике России и денежно-кредитная политика, и бюджет направлены на снижение инфляции. Как объясняет Силуанов, высокая инфляция обеспечила бы нахождение ставок на прежнем уровне. Но рост инфляции и, как следствие, повышение цен оказывают наибольшее влияние на низко защищенные слои населения, в отличие от повышения ставок. Приоритетная задача экономики России сегодня – не допустить «инфляционную спираль».