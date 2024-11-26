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Силуанов: текущий курс рубля способствует экспорту, это важнее ставки

В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых
Ведомости

Текущий курс рубля способствует наращиванию экспорта, для экспортеров это важнее уровня ключевой ставки. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании IX международного форума Финансового университета.

По словам министра, существует инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает поддержать экспорт в сложных условиях. При этом курс для экспорта важнее ставки.

«Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту», – отметил Силуанов.

В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор рассматривает снижение ключевой ставки в 2025 г., если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками. Среди необходимых условий для смягчения ДКП Набиуллина также назвала замедление корпоративного кредитования.

21 ноября Силуанов заявил, что в современной экономике России и денежно-кредитная политика, и бюджет направлены на снижение инфляции. Как объясняет Силуанов, высокая инфляция обеспечила бы нахождение ставок на прежнем уровне. Но рост инфляции и, как следствие, повышение цен оказывают наибольшее влияние на низко защищенные слои населения, в отличие от повышения ставок. Приоритетная задача экономики России сегодня – не допустить «инфляционную спираль».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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