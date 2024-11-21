Силуанов: бюджет и ДКП направлены на снижение инфляции
В современной экономике России и денежно-кредитная политика, и бюджет направлены на снижение инфляции. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на телеканале «Россия-24».
Как объясняет Силуанов, высокая инфляция обеспечила бы нахождение ставок на прежнем уровне. Но рост инфляции и, как следствие, повышение цен оказывают наибольшее влияние на низко защищенные слои населения, в отличие от повышения ставок.
Приоритетная задача экономики России сегодня – не допустить «инфляционную спираль». «Считаю, что вопрос низкой инфляции важнее, чем высокие процентные ставки», – сообщил министр.
По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор рассматривает снижение ключевой ставки в 2025 г., если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням, а экономика не столкнется с внешними шоками. Среди необходимых условий для смягчения ДКП Набиуллина также назвала замедление корпоративного кредитования.