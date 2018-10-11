Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4673 от 12.10.2018 под заголовком: Компания недели ГУП «Мосгортранс»

Почему у «Мосгортранса» не едут электробусы

Это пока сырой продукт, и не только в Москве, но и во всем мире
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

1 сентября московские власти торжественно запустили первый маршрут электробусов. «Поздравляю вас с большим событием! – сказал мэр Сергей Собянин, обращаясь к москвичам. – Новый инновационный транспорт появился в Москве – электробус! Процентов на 18 он потребляет меньше электроэнергии, чем троллейбус, отличается от него тем, что подзарядка идет не по всему маршруту, а на конечных остановках. Ну и более маневренный и современный транспорт».

Пока современный транспорт подводит своих заказчиков. Началось все с того, что к 1 сентября Москва получила всего девять электробусов вместо 30, предусмотренных контрактом. Через месяц парк «Мосгортранса» пополнился только одним электробусом (теперь их по пять от каждого производителя). Производители – ГАЗ и «Камаз» – объясняли задержки необходимостью доработки. Они круглосуточно настраивают технику под контролем специалистов «Мосгортранса», сообщал заммэра Максим Ликсутов: «И с дизельными автобусами периодически случаются проблемы, это техника, ничего страшного нет... Точно будущее за электробусами».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике