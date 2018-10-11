Почему у «Мосгортранса» не едут электробусы
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1 сентября московские власти торжественно запустили первый маршрут электробусов. «Поздравляю вас с большим событием! – сказал мэр Сергей Собянин, обращаясь к москвичам. – Новый инновационный транспорт появился в Москве – электробус! Процентов на 18 он потребляет меньше электроэнергии, чем троллейбус, отличается от него тем, что подзарядка идет не по всему маршруту, а на конечных остановках. Ну и более маневренный и современный транспорт».
Пока современный транспорт подводит своих заказчиков. Началось все с того, что к 1 сентября Москва получила всего девять электробусов вместо 30, предусмотренных контрактом. Через месяц парк «Мосгортранса» пополнился только одним электробусом (теперь их по пять от каждого производителя). Производители – ГАЗ и «Камаз» – объясняли задержки необходимостью доработки. Они круглосуточно настраивают технику под контролем специалистов «Мосгортранса», сообщал заммэра Максим Ликсутов: «И с дизельными автобусами периодически случаются проблемы, это техника, ничего страшного нет... Точно будущее за электробусами».
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