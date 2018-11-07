Политика / Международная жизнь

Трамп пообещал сотрудничать с демократами по экономическим вопросам

После заявления президента США индекс Dow Jones подскочил на 400 пунктов
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Рынки положительно отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что его администрация и республиканский сенат будут сотрудничать по важным экономическим вопросам с новым демократическим большинством в палате представителей. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 400 пунктов (почти 2%), пробив уровень 26 000, лидировали технологический сектор и здравоохранение, пишет CNBC.

Во время пресс-конференции в среду, посвященной итогам промежуточных выборов в конгресс США 6 ноября, Трамп выразил надежду на двухпартийное сотрудничество.

«Надеюсь, мы все вместе продолжим работать в следующем году на благо американцев, в частности в вопросах экономического роста, инфраструктуры, торговли, снижения цен на лекарства… Если демократы придут к нам с планом по инфраструктуре, по здравоохранению и так далее, мы будем договариваться. Это может быть прекрасное двухпартийное сотрудничество», — сказал Трамп.

Вместе с тем Трамп заявил, что не намерен сотрудничать с демократами в расследовании против него, и пригрозил ответными расследованиями с опорой на сенат. «Я полагаю, что это очень хорошо для меня в политическом отношении, потому что я играю эту игру лучше. Потому что у нас есть то, что называется сенатом. И (демократы) сделали множество сомнительных вещей, связанных с утечкой секретных данных», — сказал Трамп.

Рынки поддержали прежде всего конец неопределенности с промежуточными выборами, отмечает Reuters. «Неопределенности больше нет, поэтому на рынках ралли... Мы не ожидаем значительных изменений (экономической политики) в следующие пару лет», — сказал агентству старший аналитик Nasdaq IR Intelligence Массуд Госси.

«Считаем, что разделенный конгресс — лучший вариант для американского и мирового фондовых рынков... Поскольку президент не сможет рассчитывать, что конгресс и ФРС примут новые меры стимулирования экономики, ему придется делать для экономики все, что в его силах. Включая выход из опасной торговой войны с превращением ее в успешную сделку», — цитирует CNBC мнение аналитика JPMorgan Chase Марко Колановича.

На промежуточных выборах в США демократическая партия получила большинство в палате представителей (не менее 221 места из 435 при необходимых 218), а республиканская партия сохранила большинство в сенате.

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