Первый зампред Тульской областной думы станет сенатором

После назначения сенатора от Тульской областной думы в верхней палате останется два вакантных места. На этой неделе с кандидатурой представителя в Совете Федерации должен определиться губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщил собеседник, близкий к его аппарату. Предыдущий сенатор Елена Авдеева скончалась 29 августа после продолжительной болезни в возрасте 55 лет. В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» губернатор в 10-дневный срок после смерти сенатора должен наделить соответствующими полномочиями одного из кандидатов, представленных им в ходе участия в выборах. Помимо Авдеевой в тройку Кувшинникова в ходе избирательной кампании 2019 г. входили действующие на тот момент член Совета Федерации Николай Тихомиров и председатель Общественной палаты Вологодской области (ОП) Ольга Данилова (сейчас – член ОП, уполномоченный при губернаторе по защите прав ветеранов и пенсионеров).