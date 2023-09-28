Первый зампред Тульской областной думы станет сенатором

Первый зампред Тульской областной думы станет сенаторомМарина Левина займет место умершего летом Игоря Панченко
Тульская областная дума 28 сентября наделит полномочиями сенатора первого зампреда заксобрания Марину Левину, сообщили «Ведомостям» собеседники в думе и «Единой России». Соответствующий вопрос включен в проект повестки дня под № 15. Официально кандидатуры в сенаторы будут вноситься в день заседания, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Тульской областной думы Светлана Родионова. Место представителя заксобрания в Совете Федерации вакантно с 27 июля, когда на 61-м году после продолжительной болезни скончался Игорь Панченко.
В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» Тульская областная дума должна была в течение месяца делегировать нового представителя в верхнюю палату парламента из своего состава, но сделано этого не было. Запланированное на 24 августа внеочередное заседание думы не состоялось, поскольку «не вышло распоряжение» о его созыве, сообщал «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального парламента.
Член президиума регионального политсовета «Единой России» 58-летняя Марина Левина в 1987 г. окончила Тульский политехнический институт. Работала инженером-программистом, завотделением центра соцобслуживания, экономистом, директором Центра соцреабилитации с приютом для несовершеннолетних детей и подростков, занимала должности на государственной службе. С 2014 по 2019 г. работала зампредом правительства Тульской области и возглавляла региональное министерство труда и социальной защиты. Левина была избрана в нынешний созыв Тульской областной думы в 2019 г., где возглавила комитет по социальной политике. С 2020 г. занимает пост первого зампреда. Является заместителем секретаря регионального отделения «Единой России» по работе с депутатами и депутатскими объединениями партии.
После назначения сенатора от Тульской областной думы в верхней палате останется два вакантных места. На этой неделе с кандидатурой представителя в Совете Федерации должен определиться губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сообщил собеседник, близкий к его аппарату. Предыдущий сенатор Елена Авдеева скончалась 29 августа после продолжительной болезни в возрасте 55 лет. В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» губернатор в 10-дневный срок после смерти сенатора должен наделить соответствующими полномочиями одного из кандидатов, представленных им в ходе участия в выборах. Помимо Авдеевой в тройку Кувшинникова в ходе избирательной кампании 2019 г. входили действующие на тот момент член Совета Федерации Николай Тихомиров и председатель Общественной палаты Вологодской области (ОП) Ольга Данилова (сейчас – член ОП, уполномоченный при губернаторе по защите прав ветеранов и пенсионеров).
С 16 августа 2022 г., когда в отставку ушел сенатор Игорь Морозов, вакантна позиция представителя Рязанской областной думы в палате. 13 сентября президиум регионального политсовета «Единой России» выдвинул кандидатуру Вячеслава Морозова для наделения полномочиями сенатора. Морозов – бывший руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, избрался в думу на довыборах 10 сентября. Рязанская областная дума 21 сентября должна была рассмотреть вопрос о делегировании Вячеслава Морозова в Совет Федерации, но в последний момент вопрос о сенаторе был снят с повестки дня по решению совета думы «в связи с тем, что есть вопросы документально-технического характера, которые требуют доработки».
По итогам региональных выборов 10 сентября в Совет Федерации делегировано 24 новых сенатора, еще 26 членов верхней палаты парламента продлили свои полномочия. На первом заседании осенней сессии палаты 25 сентября ее председатель Валентина Матвиенко вручила удостоверения новым сенаторам.