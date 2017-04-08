ВКС России в ближайшее время получат новейший комплекс С-500

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что в ближайшее время на вооружение будет принят перспективный зенитный ракетный комплекс С-500.

«Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС — эти темпы нас устраивают, идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны», — сказал Бондарев.

Ранее начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова Владимир Ляпоров сообщил, что в Вооруженных силах России впервые началась подготовка специалистов для работы на ЗРК С-500.