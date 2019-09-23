Политика

Новости

Мосгорсуд отказался снять арест со счетов ФБК

Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда об аресте счетов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Запрет на использование средств на этих счетах действует до 3 февраля 2020 г.

«Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу — без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе. Собеседник агентства добавил, что арест имущества отдельных сотрудников ФБК, в частности, Анны Бирюковой, Вячеслава Гимади, Евгения Замятина и Леонида Волкова, не был обжалован их представителями.

В августе Басманный суд Москвы арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией и НКО «Защита прав граждан», а также более чем 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с организациями. Счета были арестованы после многочисленных обысков в фонде, НКО и у соратников Навального по делу об отмывании средств фондом оппозиционера. Соответствующие постановления были переданы в банки. Движение средств по всем счетам — заблокировано.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального 3 августа. Следователи утверждают, что с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти деньги, как считает СК, получены преступным путем, о чем ФБК было известно, а для их легализации соучастники якобы внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков. Затем деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда, полагает СК.