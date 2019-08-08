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Следователи сообщили о блокировке более 100 связанных с ФБК счетов

Следственный комитет России (СКР) подтвердил информацию о блокировке счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и обысках у сотрудников организации. Как отмечает ведомство, следственные действия проводятся в связи с делом об отмывании денег фондом Алексея Навального, арест наложен на счета самого ФБК, организации «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

По месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе организации и «иных местах» прошли обыски, добавил СКР. Изымались предметы и документы, имеющие значение для расследования, говорится в сообщении. Некоторые сотрудники ФБК вызваны на допрос в Следственный комитет.

Ранее о блокировке счетов сообщала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По ее словам, обеспечительная мера в виде ареста наложена на счета фонда и некоторых его сотрудников на 75 млн руб., а не на миллиард, как пишет СК.

СКР 3 августа возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно, а для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда, считает СКР.