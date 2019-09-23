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Памфилова призвала к оздоровлению и укреплению правоохранительных органов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова считает необходимым укрепление правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью «Российской газете».

«Как можно эффективно бороться с нарушениями, когда мы убеждены, что были фальсификации, передаем материалы в региональные следственные органы, прокуратуру, МВД и получаем ответ, что ничего не обнаружено? ЦИК мечет громы и молнии, а потенциальные фальсификаторы уверены: им все сойдет с рук», – объяснила она. По ее словам, без серьезного оздоровления и укрепления правоохранительных органов сложно осуществлять глобальные проекты.

Памфилова отметила, что задача ЦИК – это создать избирательную систему, которая обеспечивает достоверность выборов. Однако обеспечить реальную конкурентную среду и другие факторы – выше компетенции избирательной комиссии, добавила Памфилова.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Всего на прямых выборах избирали 16 губернаторов, депутатов 13 законодательных собраний и 21 городской думы, а также трех мэров региональных столиц. Ранее Памфилова отчитывалась, что во время избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел. Однако сам единый день голосования прошел спокойно, отмечала председатель ЦИК.