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Во время избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел

В России во время избирательной кампании правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел, четыре из них – в Москве, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой. По ее словам, уголовные дела также возбудили в Краснодарском и Камчатском краях, Тыве, в Новосибирской и Курганской областях, а также в Татарстане.

Всего во время избирательной кампании в МВД было подано более 3600 сообщений о нарушениях законодательства, в единый день голосования, 8 сентября – более 1280 жалоб.

По словам Памфиловой, единый день голосования в целом прошел спокойно. В четырех российских субъектах были или будут отменены итоги голосования по восьми избирательным участкам из-за нарушений, не позволяющих «с достоверностью определить волеизъявление избирателей», уточнила она. «Я всех коллег настоятельно призываю, даже не прошу, а требую: не спешите моментально подводить итоги и рапортовать. Вот сейчас должны внимательно оперативно рассмотреть все жалобы, но по существу, для того чтобы не перебрасывать потом на суды то, что можете сделать вы сами», – добавила Памфилова. Она также призвала коллег передавать материалы о нарушениях в правоохранительные органы.

В Единый день голосования состоялось около 6000 избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 российских субъектах.

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