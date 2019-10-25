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Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей дынями

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, отвечающий также за вопросы экономического сотрудничества с Россией, подал в отставку, сообщило издание The Japan Times. Причиной увольнения министра стал скандал с подкупом избирателей, пишет издание.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2007 г. предвыборный штаб Сугавары раздавал избирателям подарки — дыни и крабов, которые считаются в Японии деликатесами.

Данные о подкупе избирателей обсуждались на заседании парламентского комитета по бюджету. Сугавара обещал проверить, действительно ли его штаб рассылал такие подарки. Однако после очередной публикации в СМИ министр решил подать в отставку: 24 октября появилась информация о том, что секретарь Сугавары передал пожертвование на похоронах одного из избирателей.

Утром 25 октября после заседания правительства министр объявил, что написал заявление об увольнении. Его пост может занять Хироси Кадзияма.

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