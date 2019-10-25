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Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей дынями

Ведомости
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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, отвечающий также за вопросы экономического сотрудничества с Россией, подал в отставку, сообщило издание The Japan Times. Причиной увольнения министра стал скандал с подкупом избирателей, пишет издание.  

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2007 г. предвыборный штаб Сугавары раздавал избирателям подарки — дыни и крабов, которые считаются в Японии деликатесами.

Данные о подкупе избирателей обсуждались на заседании парламентского комитета по бюджету. Сугавара обещал проверить, действительно ли его штаб рассылал такие подарки. Однако после очередной публикации в СМИ министр решил подать в отставку: 24 октября появилась информация о том, что секретарь Сугавары передал пожертвование на похоронах одного из избирателей. 

Утром 25 октября после заседания правительства министр объявил, что написал заявление об увольнении. Его пост может занять Хироси Кадзияма.

Новый император Японии взошел на престол

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Финансы
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Промсвязьбанк создаст спецбюро кредитных историй для военных и силовиков

Ведомости
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Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков отдельное бюро кредитных историй (БКИ), рассказал «Известиям» руководитель департамента стратегии и проектов развития банка Борис Ярышевский. По его словам, необходимость в таком БКИ возникла из-за риска утечки персональных данных. Когда может быть запущено новое бюро, представитель Промсвязьбанка не уточнил.  

Спецбюро должно стать частью экосистемы банка. Сейчас кредитная организация разрабатывает наполнение для нее, ведется активная работа по внебанковским сервисам, рассказал Ярышевский. Целевой аудиторией экосистемы он назвал военнослужащих, оборонно-промышленный комплекс, силовые ведомства, а также представителей малого и среднего бизнеса, участвующих в гособоронзаказе.

Промсвязьбанк с 1995 г. принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. В декабре 2017 г. ЦБ объявил о санации банка, а в январе 2018 г. стало известно, что на его базе будет создан опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

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Политика
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США направят дополнительные силы в Сирию для защиты нефтяных месторождений

Ведомости
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США усилят свое военное присутствие в Сирии, чтобы защитить нефтяные месторождения на северо-востоке страны, сообщил официальный представитель Пентагона (его слова приводит AFP). Такое решение было принято в связи с тем, что Сирийские демократические силы были вынуждены оставить несколько важных позиций, выполняя договоренности с Турцией, пояснил представитель.

Чиновник не озвучил никаких конкретных цифр, отмечает агентство. Заявление прозвучало на фоне того, что российская военная полиция приступила к выполнению обязанностей в Сирии.

На этой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи договорились об отправке в Сирию российской военной полиции. Как пояснило Минобороны, эти подразделения будут обеспечивать безопасность мирного населения, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы. 

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Бизнес
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Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Ведомости
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Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в третьем квартале. Результаты разочаровали инвесторов, что привело к падению котировок компании на 6,6%. Для Безоса, которому принадлежат 57,6 млн акций Amazon, такое падение означает потерю $6,9 млрд, подсчитал телеканал.  

Если котировки Amazon продолжат падать, Безос может уступить Биллу Гейтсу первое место в списке богатейших людей мира, отмечает CNBC со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index. На момент публикации состояние Безоса оценивалось в $111 млрд, Гейтса — в $107 млрд. 

Разрыв между Безосом и Гейтсом сократился летом, после того как гендиректор Amazon развелся с женой. При разводе Маккензи Безос получила около 19,7 млн акций Amazon, что позволило ей попасть в список богатейших людей мира. Сейчас она занимает там 21-ю строчку с $35,8 млрд. 

Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год

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Политика
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Посольство назвало дату возвращения Бутиной в Россию

Ведомости
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Осужденная в США россиянка Мария Бутина утром 26 октября прибудет в Москву, сообщило посольство России в Вашингтоне со ссылкой на госдепартамент. Сообщение опубликовано на странице диппредставительства в Faceboоk.

Как уточнило посольство, Бутина 25 октября будет переведена из федеральной тюрьмы во Флориде в миграционный центр, расположенный в Майами. В этот же день она вылетит в Москву.

В апреле суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. Сообщалось, что после истечения срока наказания ее депортируют в Россию. В ходе судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Что известно о Марии Бутиной

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Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Егора Жукова

Ведомости
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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении студента Высшей школы экономики Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Илья Новиков.

По словам защитника, в ближайшее время уголовное дело поступит в суд. «На следующей неделе мы начнем знакомиться с материалами дела», — добавил Новиков, уточнив, что они насчитывают четыре тома.

Жуков был задержан и отправлен в СИЗО после несогласованной акции у мэрии Москвы, которая прошла 27 июля. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, однако позже студенту предъявили обвинение по другой статье — о публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил Жукова под домашний арест.

Новые фигуранты «московского дела». Что о них известно

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Экономика
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Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Ведомости
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Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества с государствами Африки, пояснил он.

Долги все равно были невозвратными, а после их списания российские компании получили возможность работать в Африке на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, зарабатывать деньги и, как следствие, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, продолжил Песков. «Это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки. Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей», – цитирует его ТАСС.

Песков напомнил, что долги более чем на $20 млрд были списаны давно, а не в последние дни. В 1996 г. Всемирный банк и Международный валютный фонд инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, к которой присоединилась и Москва, пояснил он. В 2006 г. вышло постановление правительства, согласно которому эти долги были списаны.

В Сочи 24 октября завершился экономический форум «Россия – Африка». За два дня на нем было подписано более 50 соглашений на 800 млрд руб., сообщил ранее советник президента Антон Кобяков.

Участники первого форума «Россия – Африка»

Бизнес
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Саммит «Россия – Африка» стал одним из самых дорогих форумов за 10 лет

Ведомости
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Проведение саммита «Россия – Африка» в Сочи обошлось госбюджету более чем в 4,5 млрд руб., подсчитал РБК. Это одно из самых дорогих мероприятий, оплаченных государством за последние 10 лет. Дороже властям обошелся только XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 г. На его организацию было выделено 4,85 млрд руб.

Саммит «Россия – Африка» был организован на существующей инфраструктуре – в парке науки и искусства «Сириус», расположенном в здании бывшего главного медиацентра Олимпиады 2014 г. Фонд «Росконгресс», являющийся организатором большинства экономических форумов под управлением государства, заключил два контракта с Минфином: в июне на 291 млн руб. и за неделю до саммита на 4 млрд руб. Подготовка форума длилась девять месяцев, говорила директор департамента развития администрации Сочи Светлана Батяйкина.

«Росконгресс» занимался оформлением площадок саммита, обеспечивал техническое сопровождение, медицинское обслуживание, отвечал за размещение и питание участников саммита, уборку, фото- и видеосъемку мероприятий, за предоставление переводчиков, изготовление полиграфической и сувенирной продукции, а также информационное сопровождение и культурную программу.

Ранее русская служба «Би-би-си» подсчитала, что на организацию Петербургского экономического форума в 2019 г. государство потратило около 2 млрд руб.

Участники первого форума «Россия – Африка»

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Бизнес
Новости

«Новатэк» перевел почти все расчеты экспортных контрактов в евро

Ведомости
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«Новатэк» переходит во взаиморасчетах с клиентами на евро, заявил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. По его словам, уже сейчас европейская валюта используется в большинстве контрактов на экспорт.

«Мы начали процесс перехода на евро задолго до «Роснефти», – передает слова Михельсона корреспондент «Ведомостей». Он напомнил, что компания попала под секторальные санкции в июле 2014 г. «Американские юридические и физические лица не могут нам предоставлять кредитование... Мы в основном в расчетах с контрагентами применяем евро», – добавил он.

Ранее о переходе во взаиморасчетах из долларов в евро заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «Мы не просто начали работу, мы уже ее завершили. Все наши экспортные контракты уже реализуются в евро», – заявил он.

Сейчас доля доллара в мировой торговле превышает 60%, а в торговле нефтью и нефтепродуктами – 90%, говорил Сечин. По его словам, такому «монополизму» необходимо противостоять. Сечин считает, что уже через 10 лет доля юаня может существенно вырасти с текущих 2–5%.

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Политика
Новости

Суд продлил арест Абызова до конца января

Ведомости
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Басманный суд Москвы продлил до 25 января арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Суд также продлил арест на аналогичный период еще двум фигурантам дела: бывшему гендиректору «Сибэко» Александру Пелипасову и бывшему члену совета директоров компании Николаю Степанову.

В ходе заседания судья приобщила к материалам дела по ходатайству защиты личные поручительства за Абызова актрисы Чулпан Хаматовой, учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, актрисы Ксении Раппопорт, а также политиков Александра Волошина и Аркадия Дворковича. Следствие указывало, что, находясь на свободе, экс-министр может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом помешать ходу расследования. По словам следователя Сергея Степанова, расследование уголовного дела продолжается. Абызов в суде заявил, что у суда нет оснований сомневаться в его невиновности. «Как я могу признать себя виновным, если я не понимаю, в чем меня обвиняют. На сегодня я виновен только в одном: я готов признаться только в том, что я невиновен», – сказал он. Экс-министр также упомянул о вынужденном отъезде своего несовершеннолетнего сына в США из-за опасений, что его могут изъять органы опеки.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Его задержали в мае 2018 г. Следствие считает, что Абызов в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Экс-министр вину не признает.

Финансы
Новости

Костин заявил о наступлении «санкционной паузы» в отношении России

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин заявил о наступлении «санкционной паузы». В ближайшее время «усиление санкционного давления» на Россию происходить не будет, сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». «Возможно, будут какие-то подвижки, которые позволят европейским странам принимать какие-то меры по снятию, облегчению санкций», – добавил Костин.

По его мнению, на данный момент инвесторы опасаются покупать акции ВТБ. «Я по-прежнему считаю, что санкции создают серьезные препятствия, хотя, строго говоря, в правовом плане продажа существующих акций не является нарушением санкций», – пояснил президент ВТБ. Костин напомнил, что первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов призвал разработать более амбициозную программу приватизации. «На днях вице-премьер опять заявил о том, что доля государства может снижаться до 50% + 1 акция. У нас такой шаг тоже есть – с 61% до 51% уйти», – пояснил Костин. Когда именно может произойти снижение размера госдоли, он не уточнил.

Ранее Силуанов заявил, что правительство собирается во время подготовки программы приватизации составить список госактивов, в которых России не обязательно оставаться.

ВТБ является одним из крупнейших российских банков. Основным акционером кредитной организации является государство с долей 60,93%.

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Политика
Новости

Власти Москвы впервые за 11 лет не согласовали «Русский марш»

Ведомости
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Мэрия Москвы впервые за 11 лет отказала организаторам «Русского марша» в проведении акции 4 ноября в Люблино. Об этом говорится в сообщении на сайте организаторов.

В комитете «Нация и свобода» (входит в оргкомитет марша) сообщили, что власти не предлагали организаторам альтернативных маршрутов. «Написали, что отказывают, поскольку в городе много мероприятий в этот день, хотя в том году мы проводили. Мы считаем такую причину формальной и не соответствующей законодательству», – сообщили в комитете (цитата по «Интерфаксу»). По словам собеседника агентства, оргкомитет планирует продолжить переговоры с мэрией. В понедельник, 28 октября, отказ будет обжалован в Пресненском районном суде.

18 октября в мэрию было подано сразу две заявки на «Русские марши». Кроме оргкомитета, на акцию в тот же день и в том же месте заявились Владимир Бурмистров от незарегистрированной политической партии «Третья альтернатива» и Дмитрий Михайлов от Института национальной политики. Как сообщал ранее глава правления Института национальной политики, организатор «Русских маршей» 2016–2017 гг. Иван Белецкий, они планировали провести акцию под лозунгом «Правый марш», сообщает «Интерфакс». По словам Белецкого, совещание по «Русскому маршу» пройдет в мэрии 30 октября. К заявке Бурмистрова мэрия предложила присоединить заявку Дмитрия Михайлова от Института национальной политики. Марш совместно будут проводить «Третья альтернатива» и Институт национальной политики».

Шествие «Русский марш» – это ежегодная акция представителей русских националистических организаций и движений, которая проходит 4 ноября, в День народного единства, в крупных городах России.

Как прошел «Русский марш» в Москве

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