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РБК: ФСБ сможет отключать связь со странами для борьбы с телефонным терроризмом

Федеральная служба безопасности (ФСБ) может получить право отключать связь со странами, уличенными в телефонном терроризме, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций, информацию подтвердил представитель аппарата Совета безопасности.

Для проработки вопроса была создана межведомственная рабочая группа по регулированию пропуска голосового трафика и борьбе с фродом (мошенничеством). В нее включены представители 12-го Центра ФСБ, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы, «Ростелекома», МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» и аналитический центр «Форум».

Разрешить «отключать» связь со страной, из которой поступают ложные звонки, например, с сообщениями о бомбе, предлагается на срок до 180 дней. При этом оператор будет блокировать как голосовую связь, так и передачу данных, рассказал РБК один из участников группы. Он не исключил, что когда проблема не будет «стоять столь остро», норму откорректируют.

Два других участника рабочей группы сказали, что блокировать будут только голосовую связь и смс. Об отключении всего канала связи, по их данным, «никто напрямую не говорил»: «Разве что оператор будет такой «криворукий», что не сможет заблокировать «голос» без блокировки передачи данных». Законопроект, подготовленный с участием рабочей группы, направлен в ФСБ и Минкомсвязи 18 октября. В нем нет уточнений — какой именно вид трафика должен блокироваться.

Из каких стран чаще всего идут ложные звонки, силовые структуры обычно не сообщают. Но, например, волну звонков о минировании в Москве в ноябре 2018 г. российские силовики связывали с Украиной, говорили источники РБК. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко позже признавал, что украинцы и россияне действительно «развлекаются», оставляя ложные сообщения о минировании объектов друг друга.