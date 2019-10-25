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Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Сейчас Бутина ожидает депортации в Россию в иммиграционном центре в штате Флорида. В частности, она находится в спецучреждении в городе Таллахасси.

Ранее посольство России в США со ссылкой на госдепартамент сообщило, что Бутина вернется в Москву утром 26 октября. Как уточнило посольство, осужденная 25 октября будет освобождена из федеральной тюрьмы, в этот же день ее депортируют в Москву.

Весной этого года Бутина в интервью CNN заявила, что после возвращения на родину не планирует становиться медиаперсоной или телезвездой. «Я не цирковой медведь», – говорила она.

В апреле суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы, из них девять месяцев она отбыла, будучи под арестом во время следствия. Во время судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. Следствие считает, что Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с американскими гражданами, имеющими влияние на политиков.

Что известно о Марии Бутиной