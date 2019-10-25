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Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Ведомости
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Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем. Сейчас Бутина ожидает депортации в Россию в иммиграционном центре в штате Флорида. В частности, она находится в спецучреждении в городе Таллахасси.

Ранее посольство России в США со ссылкой на госдепартамент сообщило, что Бутина вернется в Москву утром 26 октября. Как уточнило посольство, осужденная 25 октября будет освобождена из федеральной тюрьмы, в этот же день ее депортируют в Москву.

Весной этого года Бутина в интервью CNN заявила, что после возвращения на родину не планирует становиться медиаперсоной или телезвездой. «Я не цирковой медведь», – говорила она.

В апреле суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы, из них девять месяцев она отбыла, будучи под арестом во время следствия. Во время судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. Следствие считает, что Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с американскими гражданами, имеющими влияние на политиков.

Что известно о Марии Бутиной

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Экономика
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Минтранс предложил обменивать бутылки и банки на проезд в метро

Ведомости
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Минтранс предложил устанавливать на станциях метро и платформах железной дороги фандоматы, которые будут принимать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки. В обмен на сданную тару граждане смогут пополнить свою транспортную карту или получить баллы на оплату парковки, сообщает ТАСС со ссылкой на приглашение на совещание по этому вопросу, которое ведомство разослало в несколько министерств и компаний. Его подлинность агентству подтвердил Минпромторг.

На совещании были приглашены «РЖД», «Московский метрополитен», «Петербургский метрополитен», «Нижегородское метро», правительство Москвы, Росжелдор, Росавтодор, Российский экологический оператор, Минприроды Минпромторг, Роспотребнадзор, а также компании «РТ-Инвест», «Современный рециклинг» и «Зеленая собака». Список приглашенных на совещание публиковал Telegram-канал «Зеленый змий».

Минтранс действительно прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры, подтвердили агентству в пресс-службе министерства. В Минприроды заявили, что концептуально поддерживают эту идею.

Представитель «РТ-Инвест» сообщил «Ведомостям», что они не исключают своего участия в каких-либо совместных проектах по реализации подобных инициатив. Он отметил, что компания имеет свои наработки по данному направлению, которые будут озвучены в ближайшее время.

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Бизнес
Новости

«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции «дочки» «Газпрома»

Ведомости
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Окружной суд Амстердама по требованию «Нафтогаза» арестовал 100% акций South Stream Transport B.V. («дочка» «Газпрома»), которая занимается строительством и управлением «Турецким потоком». Об этом сообщает украинская компания.

«Нафтогаз» просил ареста акций South Stream Transport B.V., потому что «Газпром» передал их своей другой «дочке» за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов российской компании в Нидерландах, пояснил в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «Газпром» это сделал, потому что отказывается выплачивать долг перед «Нафтогазом», говорится в сообщении последнего: именно поэтому украинская компания инициировала отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, чтобы доказать неправомерность действий «Газпрома» по перемещению акций South Stream Transport B.V. своей «дочке».

В конце февраля прошлого года завершился многолетний спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Суд постановил, что украинская сторона недополучила за транзит $4,63 млрд, а «Газпром» теперь обязан выплатить ей $2,56 млрд. После вынесения решения предправления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что «Газпром» хочет расторгнуть контракты с Украиной. Миллер обращал внимание, что суд аргументировал свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики: «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины».

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Технологии
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Ведомости
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет. Компания начала внедрять новый алгоритм, основанный на искусственном интеллекте. Технология, получившая название BERT, позволит поисковику лучше понимать пользователей, поскольку анализирует не отдельные слова, а запросы целиком.

Прежний алгоритм пытался выделить наиболее важные слова в пользовательском запросе, игнорируя короткие или общие. Это позволяло ему определить основную тему запроса, но мешало понять, чего именно хочет пользователь. И хотя у нового алгоритма есть недостатки по сравнению с предыдущим, компания называет его внедрение «самым большим скачком вперед за последние пять лет и одним из самых больших скачков в истории поиска».

Технология уже тестировалась в англоязычном поиске и позволила сократить число переходов на сайты в выдаче, поскольку пользователи стали быстрее получать искомую информацию. Но руководитель отдела поиска Бен Гомес заверил Financial Times, что BERT не окажет большого влияния на трафик, отдаваемый Google. Вместо этого, по его мнению, пользователи начнут задавать более сложные вопросы по мере улучшения качества ответов.

FT отмечает, что это первый случай внедрения технологии естественной обработки языка, привлекший внимание ученых еще в прошлом году. Понимание языка – одна из самых больших сложностей для искусственного интеллекта из-за его изменчивости. Это связано с тем, что значение слов может меняться в зависимости от того, кто и в каком контексте их использует.

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Финансы
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Рубль слабо отреагировал на резкое изменение ключевой ставки ЦБ

Ведомости
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Рубль дорожает после того, как в пятницу, 25 октября, ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 6,5%. Релиз ЦБ был опубликован в 13.30 мск, и сначала курс почти не отреагировал на решение регулятора: за две минуты доллар и евро подешевели на 4 коп. до 63, 94 руб. и 71,08 руб. соответственно. В следующие два часа реакция усилилась: к 15.25 мск доллар стоил уже 63,72 руб. ( минус 36 коп. к закрытию четверга), евро – 70,76 руб. (-37 коп.).

Доходность десятилетних ОФЗ в пятницу опустилась ниже 6,5% годовых до 6,44% на 15.25 мск. Индекс Мосбиржи снизился на 0,67% до 2857,95 п.

Решение ЦБ оправдало ожидания рынка, с этим и связана достаточно нейтральная реакция, полагает аналитик Росбанка Анна Заигрина. Представители ЦБ неоднократно предупреждали в октябре, что более низкая, чем ожидалось, инфляция позволит более активно смягчать денежно-кредитную политику. «Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно», – сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью CNBC на прошлой неделе. Такого четкого сигнала ЦБ не давал рынку с конца 2017 г., обращали внимание аналитики Росбанка.

Рынок еще до заседания закладывал возможное снижение ставки на 50 б. п. – в частности, это видно по ценам ОФЗ, говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко. За месяц кривая доходностей ОФЗ снизилась примерно на 50–60 б. п. И кроме того, такое агрессивное решение в глазах отдельных участников уменьшает потенциал для дальнейшего снижения ставки, добавляет Кравченко. Запоздалый скачок рубля скорее всего связан с публикацией обновленного макропрогноза ЦБ, уже после пресс-релиза, добавляет он: «В частности, рубль укрепился на снижении прогноза ЦБ по оттоку капитала в этом году и в 2020–2021 гг.».

Умеренная реакция рынка также может быть связана с тем, что инвесторы ждали более явных сигналов о снижении ставки в декабре, пишет в обзоре начальник отдела инвестиций «БКС брокера» Нарек Авакян.

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Бизнес
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Победителя конкурса «Лидеры России» назначили замминистра энергетики

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев назначил замминистра энергетики победителя конкурса «Лидеры России», директора департамента по контролю в электроэнергетике ведомства Евгения Грабчака. Копия соответствующего распоряжения опубликована на сайте правительства.

До Грабчака должность замминистра энергетики, курирующего электроэнергетику, занимал Алексей Текслер. В марте президент Владимир Путин назначил Текслера временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. 8 сентября Текслер в первом туре выиграл выборы и возглавил регион. За него проголосовали 69,31% избирателей при явке 45,14%.

Грабчак родился 18 июля 1981 г. в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. В 2004 г. окончил Московский физико-технический институт по специальности «прикладные математика и физика». С 2005 по 2013 г. работал в различных инфраструктурных и консалтинговых компаниях, в том числе в «МРСК Центра». В госкорпорации «Олимпстрой» Грабчук занимался проектами строительства олимпийских объектов в Сочи. Осенью 2013 г. он перешел в Минэнерго на должность замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, в конце 2014 г. возглавил этот департамент. В марте этого года Грабчак стал победителем «Лидеров России». Его наставником был вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс, рассказывал Грабчак в интервью журналу «Электроэнергия. Передача и распределение».

26 января 2018 г. минфин США расширил санкции против России из-за военного конфликта на Украине. Тогда в санкционный список были включены более 20 граждан России, в том числе Грабчак.

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Политика
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Кремль прокомментировал идею отключать связь телефонным террористам

Ведомости
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Речь об отключении связи с некоторыми странами для борьбы с телефонным терроризмом не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Здесь излюбленный гипертрофированный подход иногда в информационных потоках», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Но в Кремле знают, что такая возможность обсуждается на различных уровнях, добавил Песков. Он подчеркнул, что принять меры для борьбы с телефонным терроризмом необходимо, поскольку он «фактически угрожает и вносит дискомфорт в жизни тысяч людей». «Все остальное, как это будет осуществляться, – это не мне нужно комментировать, а специалистам», – заключил Песков.

Ранее РБК сообщил, что Федеральной службе безопасности могут разрешить отключать связь со странами, уличенными в телефонном терроризме. Связь со страной, из которой поступают ложные звонки, например с сообщениями о минировании, предлагается отключать на срок до 180 дней. При этом оператор будет блокировать как голосовую связь, так и передачу данных, отмечал один из участников рабочей группы по законопроекту.

Политика
Новости

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости
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Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны. Восемь человек погибли, еще двое пострадали. Устроивший стрельбу солдат задержан.

Инцидент произошел в 18.20 по местному времени. При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Министерство предполагает, что у него мог случиться нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым. Для установления всех обстоятельств проводятся следственные действия.

Поселок Горный имеет статус закрытого административно-территориального образования. Он находится в 80 км от Читы.

Финансы
Новости

ЦБ сменил гендиректора управляющей компании фонда банковских санаций

Ведомости
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Гендиректором управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) назначен Андрей Орешко. Он сменил Дмитрия Пожидаева, который перешел на другую работу.

Пожидаев назначен председателем правления Московского индустриального банка (МИнБ), говорится в сообщении банка. ЦБ в январе забрал МИнБ на санацию через ФКБС. 25 октября ФКБС прекратил исполнять фукнции временной администрации банка в связи с формированием органов управления.

Пожидаев возглавил УК ФКБС в августе прошлого года. До этого он работал в Агентстве по страхованию вкладов и занимал пост зампреда правления Балтийского банка.

Орешко пришел в УК ФКБС в июне 2019 г. на должность руководителя проектов. С июля 1995 г. по май 2019 г. он занимал различные должности в Сбербанке. Из банка Орешко ушел с позиции заместителя председателя Юго-Западного банка – управляющего Краснодарским отделением.

Политика
Новости

Bloomberg: дипломаты ЕС договорились о переносе срока Brexit

Ведомости
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Дипломаты всех 27 стран Евросоюза согласились на перенос сроков Brexit, но решение по поводу того, на какой срок можно перенести дату выхода Великобритании из ЕС, пока отложили. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, в ЕС хотели бы сначала получить больше ясности по позиции Лондона. Решение о новых сроках Brexit может быть принято до 29 октября включительно.

Европейские дипломаты встретились после того, как британский премьер Борис Джонсон сообщил, что хочет провести досрочные выборы 12 декабря. Джонсон и ранее призывал к досрочным выборам, но не получил поддержки оппозиции. Лейбористская партия отказалась поддержать их проведение до тех пор, пока ЕС не предоставит Великобритании продление сроков Brexit.

Палата общин британского парламента 22 октября во втором чтении одобрила проект соглашения о Brexit, достигнутого Джонсоном на прошлой неделе в Брюсселе. Однако парламентарии отклонили график ускоренного выхода из ЕС – на рассмотрение законопроекта им давалось всего три дня. Таким образом, страна вряд ли успела бы покинуть блок с соглашением к крайнему сроку 31 октября. Ожидается, что ЕС перенесет Brexit еще на три месяца до 31 января с возможностью более раннего выхода Великобритании из блока, если британский парламент одобрит соглашение раньше.

Технологии
Новости

Доходы «Яндекса» растут быстрее прогнозов компании

Ведомости
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Консолидированная выручка «Яндекса» в III квартале 2019 г. выросла по сравнению с тем же периодом 2018 г. на 38% до 45 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA – на 29% до 13,9 млрд руб., сообщила компания.

Медленнее всего растет основной бизнес «Яндекса» – размещение рекламы. Эти доходы увеличилось на 21% до 31,2 млрд руб.

При этом доля «Яндекса» на рынке поисковых запросов (именно в результатах поиска компания размещает основную часть рекламы) выросла, по собственным данным, с 55,9% до 56,6%.

Компания наращивает долю нерекламной выручки, на нее уже приходится почти треть доходов «Яндекса». В частности, выручка сегмента такси в III квартале выросла на 89% до 9,7 млрд руб., медиасервисы («Кинопоиск», «Музыка» и пр.) заработали почти 1 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Компания вновь улучшила прогноз по росту выручки в этом году. По итогам II квартала она подняла прогноз до 33–36%, теперь – до 36–38%.

Экономика
Новости

Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн

Ведомости
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Белоруссия больше не ведет переговоры с Россией о выдаче госкредита на $600 млн. Об этом журналистам сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, передает «Белта».

Он подчеркнул, что Белоруссия обеспечена источниками финансирования в 2019 г. и есть понимание по источникам на 2020 г. Минск рассчитывает до конца года получить китайский кредит в 3,5 млрд юаней, что эквивалентно примерно $500 млн. «Ожидаем решения со стороны Банка Китая, со своей стороны готовим документы для внутригосударственных процедур», – добавил Ермолович.

В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией. В апреле первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия кредит предоставит. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг его сообщение и заявил, что вопрос еще в проработке. Позже Силуанов сказал, что кредит Минску возможен после того, как страны примут решение о дальнейшей интеграции во исполнение Союзного договора.

В июле замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец заявил, что вопрос предоставления российского кредита откладывается, поэтому белорусские власти нашли альтернативный вариант с китайскими кредиторами.

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