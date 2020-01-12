CNN: военные США узнали об авиаударе Ирана за 2,5 часа до атаки
Военнослужащие США на авиабазе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака знали о готовящемся ракетном обстреле Ирана за 2,5 часа, сообщает телеканал CNN. Это позволило им укрыться в убежищах, рассказали журналистам военные во время посещения авиабазы. О том, как именно будет действовать Тегеран, американские военные не знали.
Ранее СМИ уже сообщали, что военные США были предупреждены о готовящемся Ираном ракетном ударе. Но точное время получения предупреждения не указывалось. Fox News со ссылкой на военные источники писал, что американская разведка перехватила переговоры в Иране и Ираке и Вашингтон знал, что удар готовится 8 января.
Первый из четырех ракетных залпов начался 8 января после 1.30 по местному времени, после короткой паузы начался следующий залп. В течение следующих двух часов последовали еще два залпа ракет.
Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, в ночь на 8 января. Атака затронула базу «Айн-эль-Асад» и аэропорт Эрбиля. Решение о нападении было принято после того, как в Багдаде в ночь на 3 января убили иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного обстрела силами США. Американский президент Дональд Трамп в телеобращении к нации заявил, что в результате авиаудара никто из военных не пострадал, а материальный ущерб минимальный. В ответ на нападение Вашингтон ввел новые санкции против Ирана. Они затронули несколько секторов экономики страны, а также тех, кто поддерживает с Тегераном деловые отношения.