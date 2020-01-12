CNN: военные США узнали об авиаударе Ирана за 2,5 часа до атаки

Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, в ночь на 8 января. Атака затронула базу «Айн-эль-Асад» и аэропорт Эрбиля. Решение о нападении было принято после того, как в Багдаде в ночь на 3 января убили иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного обстрела силами США. Американский президент Дональд Трамп в телеобращении к нации заявил, что в результате авиаудара никто из военных не пострадал, а материальный ущерб минимальный. В ответ на нападение Вашингтон ввел новые санкции против Ирана. Они затронули несколько секторов экономики страны, а также тех, кто поддерживает с Тегераном деловые отношения.