США ввели новые санкции против Ирана за атаку на американские базы в Ираке

Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, в ночь на 8 января. Атака затронула базу «Айн-эль-Асад» и аэропорт Эрбиля. Тегеран принял решение ударить по американским объектам в Ираке после того, как в Багдаде в ночь на 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Он погиб в результате ракетного обстрела силами США.