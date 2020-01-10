США ввели новые санкции против Ирана за атаку на американские базы в Ираке
США ввели новые санкции в отношении нескольких секторов экономики Ирана, а также в отношении тех, кто поддерживает с Тегераном деловые связи. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, его слова приводятся в пресс-релизе ведомства.
По его словам, президент США Дональд Трамп издал указ, позволяющий ввести санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную отрасль и горнодобывающую. Мнучин подчеркнул, что речь идет как о первичных, так и о вторичных санкциях.
«Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организациях и одного судна, связанного с транспортировкой продукции», – уточнил американский министр. Список компаний, попавших под новые санкции, опубликован на сайте минфина США.
Тегеран нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, в ночь на 8 января. Атака затронула базу «Айн-эль-Асад» и аэропорт Эрбиля. Тегеран принял решение ударить по американским объектам в Ираке после того, как в Багдаде в ночь на 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Он погиб в результате ракетного обстрела силами США.