Экс-министр по делам Северного Кавказа назначен замглавы Минэкономразвития

До назначения Чеботарев возглавлял Министерство по делам Северного Кавказа. После отставки правительства Дмитрия Медведева министерство упразднили – функции ведомства перешли Минэкономики. Чеботарев также занимал различные должности в администрации президента с 2004 по 2018 гг.