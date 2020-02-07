Экс-министр по делам Северного Кавказа назначен замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Чеботарева заместителем министра экономического развития. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
До назначения Чеботарев возглавлял Министерство по делам Северного Кавказа. После отставки правительства Дмитрия Медведева министерство упразднили – функции ведомства перешли Минэкономики. Чеботарев также занимал различные должности в администрации президента с 2004 по 2018 гг.
Министром экономического развития в январе назначили Максима Решетникова, ранее возглавлявшего Пермский край. Он сменил на этом посту Максима Орешкина, который стал помощником президента Владимира Путина.