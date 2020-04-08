Путин выступит с новым обращением к россиянам

Это уже третье обращение президента за две недели. В своем первом обращении 25 марта Путин объявил о нерабочей неделе в стране с 30 марта по 5 апреля, а также предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. 2 апреля президент вновь обратился к нации. Он объявил нерабочим весь апрель и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом.