СМИ сообщили о прибытии Козака в Берлин

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак прибыл в Берлин, сообщают источники РБК, ТАСС и агентства «РИА Новости». РБК и «РИА Новости» утверждают, что он прибыл по приглашению Германии для обсуждения вопросов, связанных с решением конфликта на востоке Украины.