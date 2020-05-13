СМИ сообщили о прибытии Козака в Берлин
Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак прибыл в Берлин, сообщают источники РБК, ТАСС и агентства «РИА Новости». РБК и «РИА Новости» утверждают, что он прибыл по приглашению Германии для обсуждения вопросов, связанных с решением конфликта на востоке Украины.
Германия пригласила Козака для того, чтобы тот установил личный контакт с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, утверждает источник «РИА Новостей». Переговоры пройдут в двустороннем формате. Рабочий визит Козака однодневный, сегодня он вернется в Россию.
Бывший вице-премьер Козак курирует вопросы, связанные с украинской политикой, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 февраля. Позднее помощник президента Владислав Сурков, который отвечал за вопросы Украины, оставил свой пост. Козак с 2014 г. состоит в санкционном списке ЕС в связи с совершением действий, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины.