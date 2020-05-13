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СМИ сообщили о прибытии Козака в Берлин

Ведомости

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак прибыл в Берлин, сообщают источники РБК, ТАСС и агентства «РИА Новости». РБК и «РИА Новости» утверждают, что он прибыл по приглашению Германии для обсуждения вопросов, связанных с решением конфликта на востоке Украины.

Германия пригласила Козака для того, чтобы тот установил личный контакт с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, утверждает источник «РИА Новостей». Переговоры пройдут в двустороннем формате. Рабочий визит Козака однодневный, сегодня он вернется в Россию.

Бывший вице-премьер Козак курирует вопросы, связанные с украинской политикой, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 февраля. Позднее помощник президента Владислав Сурков, который отвечал за вопросы Украины, оставил свой пост. Козак с 2014 г. состоит в санкционном списке ЕС в связи с совершением действий, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных