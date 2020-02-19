Песков: Сурков найдет работу благодаря своему опыту и таланту
Опыт бывшего помощника президента Владислава Суркова может быть задействован на самых разных направлениях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не смог ответить, будет ли Сурков работать в госструктурах, но отметил, что его опыт может пригодиться «не только на украинском направлении».
«[Путин и Сурков] встречались, он был освобожден от должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и талант, без преувеличения талант, Суркова найдут свое применение»
Вместо Суркова курировать взаимоотношения с Украиной и непризнанными республиками в Донбассе будет, скорее всего, бывший вице-премьер, а теперь помощник президента Дмитрий Козак, отметил Песков: «Но здесь я спешу заметить, что по-прежнему акта об изменении распределения обязанностей в администрации президента мы не видели, он ещё будет подписан».
Владислав Сурков был освобожден от должности во вторник, 18 февраля, формулировки «в связи с переходом на другую работу» в указе нет. Сурков пришел в Кремль в конце 1990-х гг., с 2014 г. отвечал за политику России по вопросам отношения с Украиной, Абхазией и Южной Осетией. До декабря 2011 г. Сурков отвечал за внутреннюю политику России, ему принадлежит авторство концепции «суверенной демократии».