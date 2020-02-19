Песков: Сурков найдет работу благодаря своему опыту и таланту

Владислав Сурков был освобожден от должности во вторник, 18 февраля, формулировки «в связи с переходом на другую работу» в указе нет. Сурков пришел в Кремль в конце 1990-х гг., с 2014 г. отвечал за политику России по вопросам отношения с Украиной, Абхазией и Южной Осетией. До декабря 2011 г. Сурков отвечал за внутреннюю политику России, ему принадлежит авторство концепции «суверенной демократии».