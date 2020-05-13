Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Ведомости

Депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина заболела коронавирусной инфекцией, об этом она написала в своем Telegram-канале. Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей рассказала, что переносит заболевание бессимптомно, без повышенной температуры. «Если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею», — отметила она.

В своем сообщении Пушкина рассказала, как во время работы волонтером с проектом Общероссийского народного фронда #МыВместе в течение месяца объехала десятки больниц в Московской области, доставляя врачам антисептики, маски и другие средства индивидуальной защиты. «Масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила», — написала депутат.

Пушкина оказалась одним из двух новых заболевших COVID-19 депутатов, о которых на пленарном заседании 13 мая сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Коронавирусную инфекцию в нижней палате парламента ранее выявили у еще одного депутата от «Единой России» Светланы Максимовой и двух депутатов от КПРФ — Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова.

Ранее по теме: Дмитрий Песков заразился коронавирусом

12 мая стало известно о положительном тесте на COVID-19 у официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Коронавирус нашли и у его супруги Татьяны Навки, оба находятся в больнице. 30 апреля премьер Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, что у него диагностирован коронавирус. Диагноз COVID-19 был также поставлен министру строительства Владимиру Якушеву, его заместителю Дмитрию Волкову и министру культуры Ольге Любимовой.

В России к 13 мая выявлен 242 271 случай заражения коронавирусом, за минувшие сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 10 028 больных. С начала эпидемии умерли 2212 больных COVID-19, 96 из них – за последний день.

Ранее по теме: Число заразившихся коронавирусом в России превысило 242 000 человек

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных