Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина заболела коронавирусной инфекцией, об этом она написала в своем Telegram-канале. Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей рассказала, что переносит заболевание бессимптомно, без повышенной температуры. «Если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею», — отметила она.