Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
Депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина заболела коронавирусной инфекцией, об этом она написала в своем Telegram-канале. Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей рассказала, что переносит заболевание бессимптомно, без повышенной температуры. «Если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею», — отметила она.
В своем сообщении Пушкина рассказала, как во время работы волонтером с проектом Общероссийского народного фронда #МыВместе в течение месяца объехала десятки больниц в Московской области, доставляя врачам антисептики, маски и другие средства индивидуальной защиты. «Масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила», — написала депутат.
Пушкина оказалась одним из двух новых заболевших COVID-19 депутатов, о которых на пленарном заседании 13 мая сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Коронавирусную инфекцию в нижней палате парламента ранее выявили у еще одного депутата от «Единой России» Светланы Максимовой и двух депутатов от КПРФ — Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова.
12 мая стало известно о положительном тесте на COVID-19 у официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Коронавирус нашли и у его супруги Татьяны Навки, оба находятся в больнице. 30 апреля премьер Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, что у него диагностирован коронавирус. Диагноз COVID-19 был также поставлен министру строительства Владимиру Якушеву, его заместителю Дмитрию Волкову и министру культуры Ольге Любимовой.
В России к 13 мая выявлен 242 271 случай заражения коронавирусом, за минувшие сутки врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 10 028 больных. С начала эпидемии умерли 2212 больных COVID-19, 96 из них – за последний день.