Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Он находится в больнице
Ирина Чевтаева
Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Он находится в больнице. Об этом представитель Кремля сообщил «РИА Новости». С президентом Владимиром Путиным Песков контактировал больше месяца назад, рассказал он ТАСС.

Супруга Пескова Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что она находится в больнице. У нее тоже диагностирован коронавирус. «Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет», – уточнила она. По ее словам, здоровье супруга под контролем врачей. С ним все в порядке, отметила она. По словам Навки, в последнее время все члены семьи строго соблюдали режим самоизоляции, работал только Песков. «Скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», – заявила Навка.

30 апреля премьер Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, что у него диагностирован коронавирус. В этот же день его госпитализировали. Временно исполнять обязанности премьера было поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Ранее Путин заявил, что ежедневно общается с Мишустиным. По его словам, тот идет на поправку, принимает участие в текущей работе и подготовке решений. 8 мая Мишустин впервые после госпитализации участвовал в публичном совещании по видеосвязи. В больнице, где премьер находится на лечении, для него организовали рабочий кабинет, ранее сообщили «Ведомостям» в пресс-службе правительства.

Ранее диагноз COVID-19 был также поставлен министру строительства Владимиру Якушеву, его заместителю Дмитрию Волкову и министру культуры Ольге Любимовой. Якушев проходил лечение в 52-й больнице в Москве. 8 мая его выписали, дальнейшее лечение он продолжит дома, сообщал ранее Минстрой. В свою очередь болезнь у Любимовой протекает в легкой форме, она лечится дома.

По данным оперативного штаба, всего в России выявлено более 232 200 случаев заражения коронавирусом, из них 2116 закончились летальным исходом. Выздоровели 43 512 человек. По последним данным, на Москву приходится 121 301 случай от общего числа заражений. На протяжении последней недели ежедневный прирост новых случаев COVID-19 составляет около 10 000. У половины заболевших симптомы коронавирусной инфекции отсутствуют.

Ранее по теме: Леонид Федун заразился коронавирусом
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных