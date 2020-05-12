Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Дмитрий Песков заразился коронавирусомОн находится в больнице
Супруга Пескова Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что она находится в больнице. У нее тоже диагностирован коронавирус. «Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет», – уточнила она. По ее словам, здоровье супруга под контролем врачей. С ним все в порядке, отметила она. По словам Навки, в последнее время все члены семьи строго соблюдали режим самоизоляции, работал только Песков. «Скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», – заявила Навка.
30 апреля премьер Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, что у него диагностирован коронавирус. В этот же день его госпитализировали. Временно исполнять обязанности премьера было поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Ранее Путин заявил, что ежедневно общается с Мишустиным. По его словам, тот идет на поправку, принимает участие в текущей работе и подготовке решений. 8 мая Мишустин впервые после госпитализации участвовал в публичном совещании по видеосвязи. В больнице, где премьер находится на лечении, для него организовали рабочий кабинет, ранее сообщили «Ведомостям» в пресс-службе правительства.
Ранее диагноз COVID-19 был также поставлен министру строительства Владимиру Якушеву, его заместителю Дмитрию Волкову и министру культуры Ольге Любимовой. Якушев проходил лечение в 52-й больнице в Москве. 8 мая его выписали, дальнейшее лечение он продолжит дома, сообщал ранее Минстрой. В свою очередь болезнь у Любимовой протекает в легкой форме, она лечится дома.
По данным оперативного штаба, всего в России выявлено более 232 200 случаев заражения коронавирусом, из них 2116 закончились летальным исходом. Выздоровели 43 512 человек. По последним данным, на Москву приходится 121 301 случай от общего числа заражений. На протяжении последней недели ежедневный прирост новых случаев COVID-19 составляет около 10 000. У половины заболевших симптомы коронавирусной инфекции отсутствуют.