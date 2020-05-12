Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Супруга Пескова Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что она находится в больнице. У нее тоже диагностирован коронавирус. «Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет», – уточнила она. По ее словам, здоровье супруга под контролем врачей. С ним все в порядке, отметила она. По словам Навки, в последнее время все члены семьи строго соблюдали режим самоизоляции, работал только Песков. «Скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», – заявила Навка.