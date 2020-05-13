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Жителям Петербурга раздадут по 800 рублей вместо масок «из-за приезжих»

Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил большим числом приезжих отказ властей от раздачи населению масок в пользу выплат социально незащищенным гражданам по 800 руб. Так он ответил на вопрос депутата Бориса Вишневского, почему горожанам не выдают бесплатно маски и перчатки, пишет «Петербургский дневник».

«Вчера мы приняли постановление не маски раздавать бесплатно, а деньги. В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?»

Александр Беглов
губернатор Санкт-Петербурга

12 мая Беглов подписал постановление о выплате по 800 руб. пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям на покупку защитных масок и перчаток. Такую выплату могут получить около трети петербуржцев — более 1,8 млн человек. Губернатор отметил, что власти также выделили деньги на обеспечение масками и перчатками детских домов из резервного фонда. По словам Беглова, речь идет о сумме около 2 млрд руб.

Жители Санкт-Петербурга обязаны носить маски и перчатки в общественных местах с 12 по 31 мая. В городе к 13 мая выявлено 8485 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 63 пациента умерли, а 1848 человек выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных