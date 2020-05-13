Жителям Петербурга раздадут по 800 рублей вместо масок «из-за приезжих»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил большим числом приезжих отказ властей от раздачи населению масок в пользу выплат социально незащищенным гражданам по 800 руб. Так он ответил на вопрос депутата Бориса Вишневского, почему горожанам не выдают бесплатно маски и перчатки, пишет «Петербургский дневник».
«Вчера мы приняли постановление не маски раздавать бесплатно, а деньги. В нашем городе много людей и приезжих, и неприезжих, и из других регионов. Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?»
12 мая Беглов подписал постановление о выплате по 800 руб. пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям на покупку защитных масок и перчаток. Такую выплату могут получить около трети петербуржцев — более 1,8 млн человек. Губернатор отметил, что власти также выделили деньги на обеспечение масками и перчатками детских домов из резервного фонда. По словам Беглова, речь идет о сумме около 2 млрд руб.