Жителям Петербурга раздадут по 800 рублей вместо масок «из-за приезжих»

12 мая Беглов подписал постановление о выплате по 800 руб. пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям на покупку защитных масок и перчаток. Такую выплату могут получить около трети петербуржцев — более 1,8 млн человек. Губернатор отметил, что власти также выделили деньги на обеспечение масками и перчатками детских домов из резервного фонда. По словам Беглова, речь идет о сумме около 2 млрд руб.