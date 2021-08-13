Вице-спикеру польского Сената Борусевичу отказали во въезде в Россию

Ковалев умер 9 августа в возрасте 91 года. Он родился на Украине, окончил биофак МГУ и занимался биофизикой. В 1966 году организовал сбор подписей в защиту диссидентов Андрея Синявского и Юлия Даниэля, а с 1968 года он уже активно стал заниматься правозащитой. В мае 1969 года он вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР. В 1975 г. за выпуск самиздата Ковалева его приговорили к семи годам тюрьмы и трем годам ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде. В Москву он вернулся в 1987 году.