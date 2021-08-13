Вице-спикеру польского Сената Борусевичу отказали во въезде в Россию
Вице-спикера Сената Польши Богдана Борусевича не пустили в Москву на похороны первого уполномоченного по правам человека в России Сергея Ковалева. Об этом он рассказал польскому изданию Polsat News.
«Я собирался лететь в Россию на похороны моего друга, польского друга Сергея Ковалева, к сожалению, я получил информацию из посольства Польши в Москве, что меня не пустят в Россию», — сказал Борусевич. Он уточнил, что, как оказалось, запрет действует с 2015 г.
«Я удивлен. Это ведь не только прощание с общественным деятелем, потому что Ковалев давно перестал быть политиком, но и с человеком, которого я очень знал и ценил», — добавил Борусевич.
Ковалев умер 9 августа в возрасте 91 года. Он родился на Украине, окончил биофак МГУ и занимался биофизикой. В 1966 году организовал сбор подписей в защиту диссидентов Андрея Синявского и Юлия Даниэля, а с 1968 года он уже активно стал заниматься правозащитой. В мае 1969 года он вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР. В 1975 г. за выпуск самиздата Ковалева его приговорили к семи годам тюрьмы и трем годам ссылки по статье об антисоветской агитации и пропаганде. В Москву он вернулся в 1987 году.
После освобождения Ковалев стал депутатом Верховного совета РСФСР. В 1990 г. он стал сопредседателем общества «Мемориал», был одним из соавторов Конституции 1993 г. Ковалев избирался в Госдуму I, II и III созывов, был первым уполномоченным по правам человека в России в 1994-1995 гг. В 2006 г. вступил в партию «Яблоко», в 2012-2019 гг. входил в ее федеральный политический комитет.