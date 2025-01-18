Бербок прокомментировала фотографию с Шольцем
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видела, что происходит у нее за спиной на разошедшейся в социальных сетях фотографии, где она повернулась спиной к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом Бербок заявила ZDF.
«Это символизирует время, в которое мы живем, когда с помощью выборочных кадров предполагается то, чего на самом деле не происходит», – отметила министр.
18 января издание Bild сообщило, что Бербок покинула правительственное заседание, после того как Шольц заблокировал выделение нового пакета помощи Украине. Издание опубликовало снимок, на котором, как утверждалось, Шольц протягивает руку, чтобы удержать министра, но та уходит с заседания.
Министр обороны Германии Борис Писториус и Бербок совместно работали над новым пакетом помощи Киеву и собирались передать Украине зенитные ракетные комплексы IRIS-T, снаряды и ракеты для комплексов Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Общая сумма транша должна была составить 3 млрд евро.
10 января Der Spiegel писал, что канцлер ФРГ блокирует новый пакет военной помощи Украине. Позже Писториус опроверг сообщения издания о его блокировке Шольцем. Во время визита в Киев 14 января немецкий министр обороны уточнил, что Германия пока не может выделить Украине пакет помощи в связи с предстоящими выборами.