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МАГАТЭ может принять участие в переговорах по ядерной сделке с Ираном

Ведомости

МАГАТЭ могло бы принять участие в процессе заключения возможной сделки по иранской ядерной программе, но обе стороны переговоров – Иран и США – должны запросить участие агентства, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ знакомо с ситуацией, нам доверяют все стороны, мы знаем, о чем идет речь, когда говорят о возможных локациях создания оружия, мы посещали некоторые из них в прошлом», – сказал он.

Вашингтон и Тегеран провели уже два раунда консультаций по ядерной программе Ирана. Во встречах принимают участие министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Посредником в переговорах выступает Оман.

США предлагают Ирану отказаться от развития ядерной программы, взамен с Тегерана будут сняты западные санкции. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сначала отказался от прямых переговоров. Несмотря на это, переговоры начались – первая встреча состоялась 12 апреля, второй раунд прошел 19 апреля в Риме. Следующие переговоры запланированы на 26 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова приложить усилия для урегулирования вопроса о ядерной программе Ирана. На фоне этого 22 апреля состоялся первый государственный визит султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида в Россию и в целом первая в истории двусторонних отношений встреча глав государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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