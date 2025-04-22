МАГАТЭ может принять участие в переговорах по ядерной сделке с Ираном
МАГАТЭ могло бы принять участие в процессе заключения возможной сделки по иранской ядерной программе, но обе стороны переговоров – Иран и США – должны запросить участие агентства, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«МАГАТЭ знакомо с ситуацией, нам доверяют все стороны, мы знаем, о чем идет речь, когда говорят о возможных локациях создания оружия, мы посещали некоторые из них в прошлом», – сказал он.
Вашингтон и Тегеран провели уже два раунда консультаций по ядерной программе Ирана. Во встречах принимают участие министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Посредником в переговорах выступает Оман.
США предлагают Ирану отказаться от развития ядерной программы, взамен с Тегерана будут сняты западные санкции. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сначала отказался от прямых переговоров. Несмотря на это, переговоры начались – первая встреча состоялась 12 апреля, второй раунд прошел 19 апреля в Риме. Следующие переговоры запланированы на 26 апреля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова приложить усилия для урегулирования вопроса о ядерной программе Ирана. На фоне этого 22 апреля состоялся первый государственный визит султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида в Россию и в целом первая в истории двусторонних отношений встреча глав государств.