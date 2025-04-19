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/ Политика

Второй раунд переговоров США и Ирана завершился в Риме

Ведомости

В Риме завершился второй раунд консультаций между делегациями США и Ирана, пишет ТАСС.

Переговоры, как и при первой встрече, проходили в формате непрямого диалога. Американская и иранская делегации находились в разных залах резиденции посла Омана в Риме.

Первый раунд консультаций прошел 12 апреля в Омане. В переговорах участвовали министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

За день до этого Уиткофф посетил Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 апреля, что Россия позитивно оценивает переговоры Вашингтона и Тегерана по вопросу ядерной программы Ирана. До этого в Кремле заявили о готовности приложить усилия для урегулирования вопроса о ядерной программе Ирана.

7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением новой ядерной сделки, пригрозив последствиями в случае отказа. 8 марта Хаменеи отклонил предложение Трампа. Несмотря на это, переговоры все же начались. При этом Хаменеи говорил, что настроен «ни слишком оптимистично, ни слишком пессимистично» по вопросу этих встреч.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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