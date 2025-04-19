Второй раунд переговоров США и Ирана завершился в Риме
Переговоры, как и при первой встрече, проходили в формате непрямого диалога. Американская и иранская делегации находились в разных залах резиденции посла Омана в Риме.
Первый раунд консультаций прошел 12 апреля в Омане. В переговорах участвовали министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
За день до этого Уиткофф посетил Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 апреля, что Россия позитивно оценивает переговоры Вашингтона и Тегерана по вопросу ядерной программы Ирана. До этого в Кремле заявили о готовности приложить усилия для урегулирования вопроса о ядерной программе Ирана.
7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением новой ядерной сделки, пригрозив последствиями в случае отказа. 8 марта Хаменеи отклонил предложение Трампа. Несмотря на это, переговоры все же начались. При этом Хаменеи говорил, что настроен «ни слишком оптимистично, ни слишком пессимистично» по вопросу этих встреч.