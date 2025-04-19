Второй раунд переговоров США и Ирана завершился в Риме

7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением новой ядерной сделки, пригрозив последствиями в случае отказа. 8 марта Хаменеи отклонил предложение Трампа. Несмотря на это, переговоры все же начались. При этом Хаменеи говорил, что настроен «ни слишком оптимистично, ни слишком пессимистично» по вопросу этих встреч.