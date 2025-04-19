Песков: Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерной проблеме

Песков: Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерной проблемеМосква выступает за политико-дипломатическое решение вопросов
Россия позитивно оценивает переговоры Вашингтона и Тегерана по вопросу ядерной программы Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии иранскому агентству IRNA.
«Мы убеждены, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой и СВПД, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами», – сказал он.
В начале апреля представитель Кремля сообщил, что Москва готова приложить все усилия для урегулирования вопроса о ядерной программе Ирана политико-дипломатическими средствами.
19 апреля стартовал второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблеме в итальянском Риме. Встречит проходят несмотря на заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В марте он отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, поскольку, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе».
Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Омане. На переговорах были представлены министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который днем ранее провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в России. Общение сторон происходило через министра иностранных дел Омана.