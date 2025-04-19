Песков: Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерной проблеме

19 апреля стартовал второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной проблеме в итальянском Риме. Встречит проходят несмотря на заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В марте он отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, поскольку, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе».