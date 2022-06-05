Чиновникам придется контролировать все этапы строительства зданий возле железных дорог

Чиновникам придется контролировать все этапы строительства зданий возле железных дорогПроблема зачастую возникает уже после ввода здания в эксплуатацию, когда невозможно установить виновного
Госдуме предложили усилить ответственность чиновников и застройщиков за обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения вблизи объектов железнодорожного транспорта. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента сенаторы Галина Карелова и Инна Святенко, а также депутаты Анатолий Лесун и Александр Скачков (оба – «Единая Россия»). Действующим законодательством принятие мер по защите от шума вблизи железных дорог возложено на застройщиков, которые готовят проектную документацию и представляют ее властям.
При этом закон устанавливает общую ответственность муниципальных, региональных и федеральных органов государственной власти (в зависимости от расположения объекта) принимать меры по предупреждению и устранению негативного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей в населенных пунктах, зонах отдыха и т. д. Поправки предполагают: если шумозагрязнение стало результатом хозяйственной деятельности или реконструкции, то ответственность понесут чиновники, отвечающие за градостроительную деятельность и планирование территории (в законопроекте объем ответственности не прописан). Уточняется, что речь идет о любом этапе начиная от согласования проекта застройщика – строительстве, ремонте или реконструкции или разрешении на ввод в эксплуатацию.