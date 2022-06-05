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Чиновникам придется контролировать все этапы строительства зданий возле железных дорог

Проблема зачастую возникает уже после ввода здания в эксплуатацию, когда невозможно установить виновного
Екатерина Гробман
Чиновникам придется контролировать все этапы строительства зданий возле железных дорог / Евгений Разумный / Ведомости

Госдуме предложили усилить ответственность чиновников и застройщиков за обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения вблизи объектов железнодорожного транспорта. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента сенаторы Галина Карелова и Инна Святенко, а также депутаты Анатолий Лесун и Александр Скачков (оба – «Единая Россия»). Действующим законодательством принятие мер по защите от шума вблизи железных дорог возложено на застройщиков, которые готовят проектную документацию и представляют ее властям.

При этом закон устанавливает общую ответственность муниципальных, региональных и федеральных органов государственной власти (в зависимости от расположения объекта) принимать меры по предупреждению и устранению негативного воздействия шума, вибрации, электрических, электромагнитных, магнитных полей в населенных пунктах, зонах отдыха и т. д. Поправки предполагают: если шумозагрязнение стало результатом хозяйственной деятельности или реконструкции, то ответственность понесут чиновники, отвечающие за градостроительную деятельность и планирование территории (в законопроекте объем ответственности не прописан). Уточняется, что речь идет о любом этапе начиная от согласования проекта застройщика – строительстве, ремонте или реконструкции или разрешении на ввод в эксплуатацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных