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Общество

Путин поручил обновить парк общественного транспорта в регионах

Ведомости

Одной из важнейших задач России является обновление парка общественного транспорта в регионах. Об этом в ходе президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта заявил глава государства Владимир Путин.

Он отметил, что потребность регионов до 2030 г. оценивается в обновлении более чем 57 000 автобусов, 5000 троллейбусов и 4000 трамваев. При этом потребность в транспортных средствах будет расти, так как будут развиваться новые маршруты.

«Наша важнейшая задача – обновление парка. <…> Опираться здесь мы должны на нашу промышленность – машиностроителей и их смежников», – уточнил президент (цитата по «РИА Новости»). Путин добавил, что общественный транспорт во всех регионах должен «не ветшать, а молодеть».

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин поручил правительству направить в 2023 г. дополнительно 50 млрд руб. на финансирование инфраструктурных бюджетных кредитов для обновления общественного транспорта в российских регионах. «Они целевым образом пойдут на обновление в этом году общественного транспорта в субъектах Федерации, причем на основе современных технологий», – сказал тогда президент.

Ранее 17 августа президент и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по линии МЦД-3, протяженность которой составляет 85 км и включает в себя 41 станцию (на данный момент 38). Центральный диаметр связал Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское и объединил Ленинградское и Казанское направления. Власти рассчитывают, что новая линия МЦД разгрузит северный участок Калужско-Рижской линии, восточный участок Таганско-Краснопресненской линии и северный участок Люблинско-Дмитровской линии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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