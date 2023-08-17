Путин поручил обновить парк общественного транспорта в регионах
Одной из важнейших задач России является обновление парка общественного транспорта в регионах. Об этом в ходе президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта заявил глава государства Владимир Путин.
Он отметил, что потребность регионов до 2030 г. оценивается в обновлении более чем 57 000 автобусов, 5000 троллейбусов и 4000 трамваев. При этом потребность в транспортных средствах будет расти, так как будут развиваться новые маршруты.
«Наша важнейшая задача – обновление парка. <…> Опираться здесь мы должны на нашу промышленность – машиностроителей и их смежников», – уточнил президент (цитата по «РИА Новости»). Путин добавил, что общественный транспорт во всех регионах должен «не ветшать, а молодеть».
В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин поручил правительству направить в 2023 г. дополнительно 50 млрд руб. на финансирование инфраструктурных бюджетных кредитов для обновления общественного транспорта в российских регионах. «Они целевым образом пойдут на обновление в этом году общественного транспорта в субъектах Федерации, причем на основе современных технологий», – сказал тогда президент.
Ранее 17 августа президент и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по линии МЦД-3, протяженность которой составляет 85 км и включает в себя 41 станцию (на данный момент 38). Центральный диаметр связал Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское и объединил Ленинградское и Казанское направления. Власти рассчитывают, что новая линия МЦД разгрузит северный участок Калужско-Рижской линии, восточный участок Таганско-Краснопресненской линии и северный участок Люблинско-Дмитровской линии.