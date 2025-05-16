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Стоимость турпоездок в ОАЭ для россиян в апреле 2025 года снизилась на 15%

Ведомости

Стоимость туристических поездок в ОАЭ для россиян в апреле 2025 г. снизилась на 15% по сравнению с мартом, следует из данных, опубликованных Росстатом. При этом отдых в Турции подорожал на 5,7%.

Снизились цены на туры в страны Юго-Восточной Азии (–12,1%), Египет (–7,5%) и государства Закавказья и Средней Азии (–0,8%). В то же время зафиксирован рост стоимости поездок в Турцию (+5,7%) и Белоруссию (+0,8%).

На внутреннем туристическом рынке наблюдается рост цен по большинству направлений. Так, речные круизы подорожали в среднем на 8,3%, путевки в пансионаты и дома отдыха – на 4,7%, санатории – на 4,1%. Проживание в гостиницах и хостелах стало дороже на 2,4–5,0%, экскурсионные туры – на 2,9%, а отдых на Черноморском побережье – на 2,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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