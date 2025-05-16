Стоимость турпоездок в ОАЭ для россиян в апреле 2025 года снизилась на 15%

На внутреннем туристическом рынке наблюдается рост цен по большинству направлений. Так, речные круизы подорожали в среднем на 8,3%, путевки в пансионаты и дома отдыха – на 4,7%, санатории – на 4,1%. Проживание в гостиницах и хостелах стало дороже на 2,4–5,0%, экскурсионные туры – на 2,9%, а отдых на Черноморском побережье – на 2,7%.