Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов в пяти регионах
Сняты ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Иваново («Южный»), Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Тамбова («Донское») и Ярославля («Туношна»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Мера отменена в 07:00 мск 27 мая. Решение о введении ограничений было принято, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов, напомнил представитель агентства.
О введении ограничений в аэропорту Иваново Кореняко сообщил в 10:55 мск 26 мая. Об установлении меры в Калуге стало известно в 01:33 мск 27 мая, об ограничениях в Нижнем Новгороде и Тамбове – в 04:32, в Ярославле – в 09:55 мск 26 мая.
С 20:00 26 мая до 7:00 27 мая российские системы противовоздушной обороны перехватили и сбили 99 украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Больше всего БПЛА – 56 – было ликвидировано над Белгородской областью. Над Воронежской областью российские военные сбили 25 БПЛА, над Владимирской – семь. В Калужской области нейтрализовано пять беспилотников, в Тульской – четыре. По одному дрону уничтожено над Ростовской и Липецкой областями.
До этого, с 17:00 до 20:00 мск 26 мая над регионами России сбили 23 украинских БПЛА, а с 14:00 до 17:00 мск - 21 беспилотник.