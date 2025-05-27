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Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов в пяти регионах

Ведомости

Сняты ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Иваново («Южный»), Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Тамбова («Донское») и Ярославля («Туношна»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Мера отменена в 07:00 мск 27 мая. Решение о введении ограничений было принято, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов, напомнил представитель агентства.

О введении ограничений в аэропорту Иваново Кореняко сообщил в 10:55 мск 26 мая. Об установлении меры в Калуге стало известно в 01:33 мск 27 мая, об ограничениях в Нижнем Новгороде и Тамбове – в 04:32, в Ярославле – в 09:55 мск 26 мая.

С 20:00 26 мая до 7:00 27 мая российские системы противовоздушной обороны перехватили и сбили 99 украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Больше всего БПЛА – 56 – было ликвидировано над Белгородской областью. Над Воронежской областью российские военные сбили 25 БПЛА, над Владимирской – семь. В Калужской области нейтрализовано пять беспилотников, в Тульской – четыре. По одному дрону уничтожено над Ростовской и Липецкой областями.

До этого, с 17:00 до 20:00 мск 26 мая над регионами России сбили 23 украинских БПЛА, а с 14:00 до 17:00 мск - 21 беспилотник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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