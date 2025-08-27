Ведомости
«Быков и Захаркин пообещали, что мы будем играть вместе». Сергей Федоров рассказал о ЧМ-2008

Руслан Ипполитов
Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск».  Новым гостем стал знаменитый хоккеист и тренер Сергей Федоров. Видеоанонс доступен по ссылке.

Федоров — трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член «Зала хоккейной славы» в Торонто. Центрфорвард вошел в список 100 величайших хоккеистов в истории НХЛ. В качестве тренера Сергей Федоров дважды выигрывал Кубок Гагарина.

«Выдающийся игрок. Человек, с которым я выходил на лед в «Русской пятерке». Он был ее мотором. Мощь, скорость, интеллект. Первый россиянин, набравший 100 очков за сезон, первый европеец, получивший «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги. Один из тех, кто доказал, что русский стиль — это элита. Сегодня он тренер, уже дважды поднявший Кубок Гагарина», — представил своего гостя Игорь Ларионов.

В ходе беседы друзья вспомнили победный ЧМ-2008, где Федоров сыграл большую роль. Хоккеист признался, что до сих пор благодарен тренерам той команды.

«Я до сих пор благодарен Вячеславу Аркадьевичу Быкову и Игорю Владимировичу Захаровичу. Они приехали в Вашингтон. Самое главное, они сказали: мы хотим вас видеть. Ну, я опытный динозавр, мне 38 уже было. И я говорю: «А мы вместе с Овечкиным и Семиным будем играть?» Такой риторический вопрос задал. И они сразу: «Да, вы вместе будете играть». И только потом я понял, какое важное значение сыграл этот вопрос», — вспомнил центрфорвард.

Кроме того, нападающий той сборной России вспомнил, что команда очень боялась матча с командой Финляндии.

«Ровно в принципе играли. Финнов боялись. Я сейчас вспоминаю, как-то сборная не могла их обыграть, не знаю. И тренеры об этом говорили. В общем, мы 5:1, что ли, или 5:0 прошли финнов», — рассказал Федоров.

В финале, где сборная России уступала Канаде после двух периодов со счетом 2:4, решающим стало решение перейти на игру в три звена.

«2:4, все кисло, ничего непонятно, что делать. Стадион орет, канадцы прут, играют, как будто нас вообще нет. Ну, я посидел 5 минут, потом пошел в тренерскую. Говорю: «Аркадьич, давай перейдем в три звена, у нас будет выше темп, я тебе гарантирую». Зная Хичкока, который у меня был тренером в «Коламбусе», он никогда в три звена не стал бы играть. Своеобразный был тренер в этом плане. А дальше все было в руках реально тренерского штаба. Я не знал, как они поступят. Это тоже нелегко — посадить пятерку самодостаточных мастеровитых игроков. Но все получилось», — добавил Сергей Викторович.

Ранее по теме:«До сих пор за душу берет». Сергей Федоров вспомнил трагедию Владимира Константинова в подкасте «PARI c Ларионовым»

