«До сих пор за душу берет». Сергей Федоров вспомнил трагедию Владимира Константинова в подкасте «PARI c Ларионовым»

Одна из темных страниц истории российского хоккея
Руслан Ипполитов
Источник: PARI

Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск». Новым гостем стал знаменитый хоккеист и тренер Сергей Федоров. Видеоанонс доступен по ссылке.

Федоров — трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член «Зала хоккейной славы» в Торонто. Центрфорвард вошел в список 100 величайших хоккеистов в истории НХЛ. В качестве тренера Сергей Федоров дважды выигрывал Кубок Гагарина.

«Выдающийся игрок. Человек, с которым я выходил на лед в «Русской пятерке». Он был ее мотором. Мощь, скорость, интеллект. Первый россиянин, набравший 100 очков за сезон, первый европеец, получивший «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги. Один из тех, кто доказал, что русский стиль — это элита. Сегодня он тренер, уже дважды поднявший Кубок Гагарина», — представил своего гостя Игорь Ларионов.

В ходе беседы «Профессор» затронул очень сложную тему — аварию, в которой тяжелые травмы получили Владимир Константинов и Сергей Мнацаканов.

«Начну с того, что фильм про «Русскую пятерку» я так и не досмотрел. Потому что там есть часть именно про это. У меня сейчас мурашки, когда я вспоминаю все это», — признался Федоров.

Хоккеист также вспомнил, что многие думали, что и он был в той машине.

«Я узнал, что у дома родителей стоят две полицейские машины из штата Мичиган. Приехал, потому что по радио говорили, что я был в той машине. Сергей и Сергей, а какой Сергей? Я приехал домой, успокоил родителей. Слава богу, они тогда по-английски не особо понимали и говорили. Я представляю их эмоции», — признался вратарь.

Федоров подчеркнул, что до сих пор переживает ту трагедию.

«Мир просто перевернулся. Я мимо того дерева ездил потом еще много-много лет. Тогда на пути в госпиталь увидел этот развороченный лимузин со свернувшейся мордой. Мы с Дугги Брауном переглянулись и поняли, что все серьезно. Дальше я не могу об этом говорить. Это до сих пор за душу берет», — рассказал легендарный хоккеист.

