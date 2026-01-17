Ведомости
Янник Синнер защитит чемпионский титул на Australian Open – 2026, считают в PARI

Итальянец побеждал в двух прошлых сезонах
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

С 18 января по 1 февраля в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Австралии. Аналитики букмекерской компании PARI назвали главных фаворитов престижного турнира на данный момент и изучили их шансы добраться до решающих стадий соревнования.

Букмекеры считают главным фаворитом Открытого чемпионата Австралии Янника Синнера. На итоговую победу 24-летнего итальянца можно поставить по коэффициенту 1.85. Котировки на выход Синнера в финал составляют 1.22. Спрогнозировать его участие в полуфинале можно за 1.13.

В Мельбурне Синнер будет защищать титул победителя Australian Open. Итальянец побеждал на Открытом чемпионате Австралии дважды (в 2024 и 2025 гг.), также в 2024 году он выиграл US Open, а в 2025-м Уимблдон и Итоговый турнир, завершив год в статусе второй ракетки мира.

По оценкам аналитиков PARI, помешать Синнеру провести защиту титула способен Карлос Алькарас. Коэффициент на итоговую победу 22-летнего испанца составляет 3.20. Вероятность выхода первой ракетки мира в финал котируется за 1.70, в полуфинал за 1.45. На счету Алькараса шесть побед на турнирах «Большого шлема». Он по два раза выигрывал «Ролан Гаррос» (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и US Open (2022, 2025), но ни разу не побеждал на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне Алькарас выступит без своего тренера Хуана Карлоса Ферреро, с которым разошелся в конце 2025 г.

Топ-3 претендентов на победу замыкает третья ракетка мира Александр Зверев из Германии. На его успех на хардовых кортах Мельбурна установлен коэффициент 20.00. Вероятность выхода Зверева в финал составляет 7.50, в полуфинал 2.95. Зверев не побеждал на турнирах «Большого шлема», но трижды доходил до финалов, в том числе год назад на Australian Open, где уступил Синнеру.

К числу основных претендентов на титул аналитики PARI также относят четвертую и двенадцатую ракеток мира серба Новака Джоковича и россиянина Даниила Медведева. Ставки на чемпионство каждого из них принимаются за 30.00. Спрогнозировать выход 38-летнего Джоковича в финал можно за 15.00, ставки на участие 29-летнего Медведева в решающем матче принимаются за 12.00. Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии десять раз, а Медведев трижды доходил там до финала.

Помимо Медведева, в заявочный список мужской сетки Australian Open попали еще двое россиян. Котировки на триумф Андрея Рублева составляют 100.00, Карена Хачанова 150.00.

PARI предлагает клиентам и дополнительные ставки на Australian Open. В частности, если победителем соревнования станет Алькарас или Медведев, сыграет пари за 2.90. Вероятность встречи Медведева со Зверевым на любой стадии оценивается котировкой 4.00. Спрогнозировать победу в турнире любого из россиян предлагается по коэффициенту 25.00, выход в финал за 10.00.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в 114-й раз в истории. Призовой фонд турнира составит $74,9 млн. Победители в одиночном разряде получат $2 790 000.

