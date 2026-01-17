Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты

Партнерский проект
С 18 января по 1 февраля 2026 г. в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд – рекордный в истории этих соревнований (111,5 млн австралийских долларов – почти шесть млрд рублей).
Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на Australian Open стартуют в 03:00 по московскому времени.
Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир покажут специализированные группы в социальных сетях.
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Артур Фери (Великобритания)
Флавио Коболли (Италия, 20)
|Миомир Кецманович (Сербия)
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
|Эмилио Нава (США)
Кириан Жаке (Франция)
|Тристан Скулкейт (Австралия)
Корентен Муте (Франция, 32)
|Александр Зверев (Германия, 3)
Габриэль Диалло (Канада)
|Франсиско Серундоло (Аргентина, 18)
Чжан Чжичжэнь (Китай)
|Патрик Кипсон (США)
Франсиско Комесанья (Аргентина)
|Камило Уго Карабелли (Аргентина)
Мартон Фучович (Венгрия)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
Кэмерон Норри (Великобритания, 26)
|Лиам Драксль (Канада)
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
|Янник Ханфманн (Германия)
Закари Свайда (США)
|Александр Блокс (Бельгия)
Жайме Фария (Португалия)
|Майкл Чжен (США)
Себастьян Корда (США)
|Фрэнсис Тиафо (США, 29)
Джейсон Кублер (Австралия)
|Александр Бублик (Казахстан, 10)
Дженсон Бруксби (США)
|Карлос Алькарас (Испания, 1)
Адам Уолтон (Австралия)
Женщины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Талия Гибсон (Австралия)
Анна Блинкова (Россия)
|Даяна Ястремская (Украина, 26)
Елена-Габриэла Русе (Румыния)
|Юлия Путинцева (Казахстан)
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)
|Мария Саккари (Греция)
Леолия Жанжан (Франция)
|Александра Саснович (Беларусь)
Жасмин Паолини (Италия, 7)
|Эльза Жакмо (Франция)
Марта Костюк (Украина, 20)
|Екатерина Александрова (Россия, 11)
Зейнеп Сёнмез (Турция)
|Кэти Макнелли (США)
Химено Сакацумэ (Япония)
|Элина Свитолина (Украина, 12)
Кристина Букша (Испания)
|Хейли Баптист (США)
Маркета Вондроушова (Чехия, 32)
|Сюзан Ламенс (Нидерланды)
Анастасия Потапова (Австрия)
|Полина Кудерметова (Узбекистан)
Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
Бай Чжуосюань (Китай)
|Ольга Данилович (Сербия)
Винус Уильямс (США)
|Арина Соболенко (Беларусь, 1)
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция)
|Мананчая Савангкаев (Таиланд)
Эмма Радукану (Великобритания, 28)
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Нуну Боржеш (Португалия)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7)
|Мариано Навоне (Аргентина)
Хамад Меджедович (Сербия)
|Элиас Имер (Швеция)
Александр Шевченко (Казахстан)
|Кентен Алис (Франция)
Алехандро Табило (Чили)
|Даниил Медведев (Россия, 11)
Йеспер де Йонг (Нидерланды)
|Фабиан Марожан (Венгрия)
Артур Риндеркнеш (Франция, 24)
|Томми Пол (США, 19)
Александр Ковачевич (США)
|Шан Цзюньчэн (Китай)
Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|Николай Будков Кьер (Норвегия)
Райли Опелка (США)
|Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)
Джордан Томпсон (Австралия)
|Маттео Арнальди (Италия)
Андрей Рублёв (Россия, 13)
|Лёрнер Тьен (США, 25)
Маркос Гирон (США)
|Тьяго-Агустин Тиранте (Аргентина)
Александар Вукич (Австралия)
|Маккензи Макдональд (США)
Алекс де Минаур (Австралия, 6)
|Ласло Джере (Сербия)
Стэн Вавринка (Швейцария)
|Брэндон Накашима (США, 27)
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
|Даниэль Альтмайер (Германия)
Марин Чилич (Хорватия)
|Камиль Майхшак (Польша)
Джейкоб Фирнли (Великобритания)
|Филип Мисолич (Австрия)
Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 14)
|Денис Шаповалов (Канада, 21)
Бу Юньчаокэтэ (Китай)
|Хауме Мунар (Испания)
Далибор Сврчина (Чехия)
|Теренс Атман (Франция)
Франческо Маэстрелли (Италия)
|Мартин Дамм (США)
Валентен Вашеро (Монако, 30)
|Адриан Маннарино (Франция)
Ринки Хидзиката (Австралия)
|Иржи Легечка (Чехия, 17)
Артур Геа (Франция)
|Алексей Попырин (Австралия)
Александар Мюллер (Франция)
|Педро Мартинес (Испания)
Новак Джокович (Сербия, 4)
|Маттия Беллуччи (Италия)
Каспер Рууд (Норвегия, 12)
Женщины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Сторм Хантер (Австралия)
Джессика Бузас-Манейро (Испания)
|Магда Линетт (Польша)
Эмма Наварро (США, 15)
|София Кенин (США, 27)
Питон Стирнс (США)
|Энн Ли (США)
Камила Осорио (Колумбия)
|Анна Бондарь (Венгрия)
Элизабет Мандлик (США)
|Эмилия Аранго (Колумбия)
Маккартни Кесслер (США)
|Вероника Эрьявец (Словения)
Магдалена Фрех (Польша)
|Петра Марцинко (Хорватия)
Татьяна Мария (Германия)
|Коко Гауфф (США, 3)
Камилла Рахимова (Узбекистан)
|Присцилла Хон (Австралия)
Марина Стакушич (Канада)
|Джессика Пегула (США, 6)
Анастасия Захарова (Россия)
|Далма Галфи (Венгрия)
Клара Таусон (Дания, 14)
|Алисия Паркс (США)
Александра Эала (Филиппины)
|Линда Климовичова (Польша)
Франческа Джонс (Великобритания)
|Симона Вальтерт (Швейцария)
Аманда Анисимова (США, 4)
|Виктория Мбоко (Канада, 17)
Эмерсон Джонс (Австралия)
|Зарина Дияс (Казахстан)
Паула Бадоса (Испания, 25)
|Линда Носкова (Чехия, 13)
Дарья Семенистая (Латвия)
|Каролина Мухова (Чехия, 19)
Жаклин Кристиан (Румыния)
|Оксана Селехметьева (Россия)
Элла Зайдель (Германия)
|Солана Сьерра (Аргентина)
Моюка Утидзима (Япония)
|Ива Йович (США, 29)
Кэти Волынец (США)
|Рената Сарасуа (Мексика)
Мари Боузкова (Чехия)
|Элизе Мертенс (Бельгия, 21)
Ланлана Тараруди (Таиланд)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
Диана Шнайдер (Россия, 23)
|Юлия Стародубцева (Украина)
Айла Томлянович (Австралия)
|Донна Векич (Хорватия)
Мирра Андреева (Россия, 8)
|Юань Юэ (Китай)
Ига Швёнтек (Польша, 2)