17 января 13:17ГлавнаяНовости

Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты

Действующие чемпионы в одиночном разряде – Янник Синнер и Мэдисон Киз
Руслан Ипполитов
Источник: ausopen.com
Источник: ausopen.com

С 18 января по 1 февраля 2026 г. в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд – рекордный в истории этих соревнований (111,5 млн австралийских долларов – почти шесть млрд рублей).

Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на Australian Open стартуют в 03:00 по московскому времени. 

Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир покажут специализированные группы в социальных сетях.

18 января

Первый круг

Свернуть

Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Артур Фери (Великобритания)

 

Флавио Коболли (Италия, 20)

2,65

1,48

Миомир Кецманович (Сербия)

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

2,08

1,75

Эмилио Нава (США)

 

Кириан Жаке (Франция)

1,60

2,35

Тристан Скулкейт (Австралия)

 

Корентен Муте (Франция, 32)

3,20

1,35

Александр Зверев (Германия, 3)

 

Габриэль Диалло (Канада)

1,13

6,00

Франсиско Серундоло (Аргентина, 18)

 

Чжан Чжичжэнь (Китай)

1,40

2,95

Патрик Кипсон (США)

 

Франсиско Комесанья (Аргентина)

2,41

1,57

Камило Уго Карабелли (Аргентина)

 

Мартон Фучович (Венгрия)

4,20

1,23

Бенжамен Бонзи (Франция)

 

Кэмерон Норри (Великобритания, 26)

3,50

1,30

Лиам Драксль (Канада)

 

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

2,08

1,75

Янник Ханфманн (Германия)

 

Закари Свайда (США)

2,15

1,70

Александр Блокс (Бельгия)

 

Жайме Фария (Португалия)

1,65

2,25

Майкл Чжен (США)

 

Себастьян Корда (США)

3,33

1,33

Фрэнсис Тиафо (США, 29)

 

Джейсон Кублер (Австралия)

1,30

3,50

Александр Бублик (Казахстан, 10)

 

Дженсон Бруксби (США)

1,25

4,00

Карлос Алькарас (Испания, 1)

 

Адам Уолтон (Австралия)

1,01

16,00

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Талия Гибсон (Австралия)

 

Анна Блинкова (Россия)

1,87

1,93

Даяна Ястремская (Украина, 26)

 

Елена-Габриэла Русе (Румыния)

1,75

2,08

Юлия Путинцева (Казахстан)

 

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)

1,72

2,12

Мария Саккари (Греция)

 

Леолия Жанжан (Франция)

1,23

4,20

Александра Саснович (Беларусь)

 

Жасмин Паолини (Италия, 7)

3,15

1,36

Эльза Жакмо (Франция)

 

Марта Костюк (Украина, 20)

8,00

1,08

Екатерина Александрова (Россия, 11)

 

Зейнеп Сёнмез (Турция)

1,33

3,33

Кэти Макнелли (США)

 

Химено Сакацумэ (Япония)

1,43

2,83

Элина Свитолина (Украина, 12)

 

Кристина Букша (Испания)

1,21

4,40

Хейли Баптист (США)

 

Маркета Вондроушова (Чехия, 32)

3,70

1,28

Сюзан Ламенс (Нидерланды)

 

Анастасия Потапова (Австрия)

2,45

1,55

Полина Кудерметова (Узбекистан)

 

Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес (Испания)

1,26

3,90

Анастасия Павлюченкова (Россия)

 

Бай Чжуосюань (Китай)

1,58

2,38

Ольга Данилович (Сербия)

 

Винус Уильямс (США)

1,15

5,55

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

 

Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция)

1,01

16,00

Мананчая Савангкаев (Таиланд)

 

Эмма Радукану (Великобритания, 28)

4,60

1,20

19 января

Первый круг

Свернуть

Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Нуну Боржеш (Португалия)

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7)

3,50

1,30

Мариано Навоне (Аргентина)

 

Хамад Меджедович (Сербия)

3,15

1,36

Элиас Имер (Швеция)

 

Александр Шевченко (Казахстан)

2,70

1,47

Кентен Алис (Франция)

 

Алехандро Табило (Чили)

1,80

2,00

Даниил Медведев (Россия, 11)

 

Йеспер де Йонг (Нидерланды)

1,04

11,00

Фабиан Марожан (Венгрия)

 

Артур Риндеркнеш (Франция, 24)

1,83

1,98

Томми Пол (США, 19)

 

Александр Ковачевич (США)

1,16

5,25

Шан Цзюньчэн (Китай)

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

1,32

3,40

Николай Будков Кьер (Норвегия)

 

Райли Опелка (США)

2,60

1,50

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)

 

Джордан Томпсон (Австралия)

2,87

1,42

Маттео Арнальди (Италия)

 

Андрей Рублёв (Россия, 13)

3,80

1,27

Лёрнер Тьен (США, 25)

 

Маркос Гирон (США)

1,47

2,70

Тьяго-Агустин Тиранте (Аргентина)

 

Александар Вукич (Австралия)

3,05

1,38

Маккензи Макдональд (США)

 

Алекс де Минаур (Австралия, 6)

8,50

1,07

Ласло Джере (Сербия)

 

Стэн Вавринка (Швейцария)

2,04

1,78

Брэндон Накашима (США, 27)

 

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

1,34

3,25

Даниэль Альтмайер (Германия)

 

Марин Чилич (Хорватия)

2,75

1,45

Камиль Майхшак (Польша)

 

Джейкоб Фирнли (Великобритания)

1,50

2,60

Филип Мисолич (Австрия)

 

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 14)

10,00

1,05

Денис Шаповалов (Канада, 21)

 

Бу Юньчаокэтэ (Китай)

1,48

2,65

Хауме Мунар (Испания)

 

Далибор Сврчина (Чехия)

1,25

4,00

Теренс Атман (Франция)

 

Франческо Маэстрелли (Италия)

1,50

2,60

Мартин Дамм (США)

 

Валентен Вашеро (Монако, 30)

2,70

1,47

Адриан Маннарино (Франция)

 

Ринки Хидзиката (Австралия)

2,30

1,62

Иржи Легечка (Чехия, 17)

 

Артур Геа (Франция)

1,32

3,40

Алексей Попырин (Австралия)

 

Александар Мюллер (Франция)

1,52

2,54

Педро Мартинес (Испания)

 

Новак Джокович (Сербия, 4)

14,00

1,02

Маттия Беллуччи (Италия)

 

Каспер Рууд (Норвегия, 12)

4,60

1,22

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Сторм Хантер (Австралия)

 

Джессика Бузас-Манейро (Испания)

2,90

1,41

Магда Линетт (Польша)

 

Эмма Наварро (США, 15)

3,25

1,34

София Кенин (США, 27)

 

Питон Стирнс (США)

1,67

2,20

Энн Ли (США)

 

Камила Осорио (Колумбия)

1,62

2,30

Анна Бондарь (Венгрия)

 

Элизабет Мандлик (США)

1,30

3,50

Эмилия Аранго (Колумбия)

 

Маккартни Кесслер (США)

4,90

1,18

Вероника Эрьявец (Словения)

 

Магдалена Фрех (Польша)

3,90

1,26

Петра Марцинко (Хорватия)

 

Татьяна Мария (Германия)

1,41

2,90

Коко Гауфф (США, 3)

 

Камилла Рахимова (Узбекистан)

1,05

10,00

Присцилла Хон (Австралия)

 

Марина Стакушич (Канада)

2,38

1,58

Джессика Пегула (США, 6)

 

Анастасия Захарова (Россия)

1,07

8,50

Далма Галфи (Венгрия)

 

Клара Таусон (Дания, 14)

2,87

1,42

Алисия Паркс (США)

 

Александра Эала (Филиппины)

3,50

1,30

Линда Климовичова (Польша)

 

Франческа Джонс (Великобритания)

1,72

2,12

Симона Вальтерт (Швейцария)

 

Аманда Анисимова (США, 4)

11,00

1,04

Виктория Мбоко (Канада, 17)

 

Эмерсон Джонс (Австралия)

1,23

4,20

Зарина Дияс (Казахстан)

 

Паула Бадоса (Испания, 25)

14,00

1,02

Линда Носкова (Чехия, 13)

 

Дарья Семенистая (Латвия)

1,14

5,70

Каролина Мухова (Чехия, 19)

 

Жаклин Кристиан (Румыния)

1,19

4,70

Оксана Селехметьева (Россия)

 

Элла Зайдель (Германия)

1,73

2,10

Солана Сьерра (Аргентина)

 

Моюка Утидзима (Япония)

1,57

2,41

Ива Йович (США, 29)

 

Кэти Волынец (США)

1,34

3,25

Рената Сарасуа (Мексика)

 

Мари Боузкова (Чехия)

3,40

1,32

Элизе Мертенс (Бельгия, 21)

 

Ланлана Тараруди (Таиланд)

1,28

3,70

Барбора Крейчикова (Чехия)

 

Диана Шнайдер (Россия, 23)

2,54

1,52

Юлия Стародубцева (Украина)

 

Айла Томлянович (Австралия)

2,12

1,72

Донна Векич (Хорватия)

 

Мирра Андреева (Россия, 8)

5,25

1,16

Юань Юэ (Китай)

 

Ига Швёнтек (Польша, 2)

16,00

1,01

Новое