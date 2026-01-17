Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты

С 18 января по 1 февраля 2026 г. в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд – рекордный в истории этих соревнований (111,5 млн австралийских долларов – почти шесть млрд рублей).

Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на Australian Open стартуют в 03:00 по московскому времени.

Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир покажут специализированные группы в социальных сетях.