Ставки по таймеру! Фрибеты до 10 000 рублей каждый день в новой акции от PARI

Специальное предложение для любителей тенниса по случаю Australian Open
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI подготовила новую акцию под названием «Ставки по таймеру» к старту первого в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» — Australian Open 2026. Каждый день поклонники тенниса смогут получать фрибеты до 10 000 рублей. 

Чтобы принять участие в акции, потребуется активировать специальный таймер на ее странице. После этого у игрока будет 12 часов, чтобы сделать ставки на теннисные матчи на сумму 3000 рублей с коэффициентом от 1.70. Как только это условие будет выполнено, на странице акции можно будет забрать фрибет номиналом от 200 до 10 000 рублей.

Получать фрибеты можно неоднократно на протяжении всего турнира. После выполнения задания таймер уйдет на перезарядку на шесть часов. По истечении этого времени его снова можно будет активировать. В зачет «Ставок по таймеру» идут пари на матчи Australian Open 2026 и других теннисных турниров. 

Australian Open — первый в сезоне турнир из серии «Большого шлема». Основная сетка соревнований стартует 18 января, а завершится мейджор 1 февраля. Действующие чемпионы соревнования в одиночном разряде — итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

