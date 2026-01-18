Главная звезда женского тенниса. Какой подошла Соболенко к Australian Open-2026

Партнерский проект
В воскресенье, 18 января, стартовал первый в сезоне турнир “Большого шлема” по теннису - Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). В женской сетке соревнований главным фаворитом является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, которая непременно доходила до финала в Мельбурне на протяжении трех последних лет. В каком состоянии белоруска подошла к турниру, а также о других фаворитах Australian Open - в материале “Ведомости. Спорт РБ”.
Соболенко подошла к нынешнему Australian Open четырехкратной чемпионкой турниров “Большого шлема”, два из которых она завоевала именно в Мельбурне. Белоруска становилась чемпионкой австралийского турнира в 2023 и 2024 г., а в прошлом году дошла до финала, но уступила в решающем матче американке Мэдисон Киз.
Свой путь за третьим титулом Соболенко начала в воскресенье с победы в матче первого круга против представительницы Франции Тьянцоа Ракотоманга-Ражана. Соперница белоруски попала в сетку турнира благодаря wild card и занимает в Мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 118-е место. В результате теннисистки провели на корте 1 час 16 минут, а белоруска выиграла со счетом 6:4, 6:1.
Во втором раунде Соболенко могла встретиться с россиянкой Анастасией Павлюченковой, но та проиграла китаянке Чжаосюань Бай, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (10:12).
В верхней сетке турнира в женском одиночном разряде среди потенциальных соперниц Соболенко есть три представительницы первой десятки рейтинга WTA - это американка Кори Гауфф (3-й номер посева), итальянка Жасмин Паолини (7) и россиянка Мирра Андреева (8). Причем с первой ракеткой России Соболенко не сможет пересечься ранее полуфинала.
Остальные шесть теннисисток из первой десятки мирового рейтинга будут в нижней сетке. Там выступит действующая чемпионка Australian Open Киз (9), ее соотечественницы американки Аманда Анисимова (4) и Джессика Пегула (6), Елена Рыбакина из Казахстана (5), а также вторая ракетка мира полька Ига Швентек.
Соболенко начала новый теннисный сезон с триумфа. Белоруска стала победительницей предваряющего Australian Open турнира серии WTA-500 в Брисбене с призовым фондом почти $1,7 млн. В 1/4 финала соревнований Соболенко обыграла Киз, которой в прошлом году уступила титул в Мельбурне, а в финале нанесла поражение украинке Марте Костюк.
Финальный матч в Брисбене отметился неприятным эпизодом. После завершения игры Костюк отказалась пожать руку Соболенко, как ранее украинские теннисисты и теннисистки часто делали после матчей с россиянами. Но Соболенко не стала заострять внимание на поведении соперницы.
“Дело в их позиции. Что я могу сделать? Когда я выхожу на корт, я думаю только о теннисе и о том, что мне нужно сделать, чтобы победить. Неважно, кто по другую сторону сетки, я просто выхожу и соревнуюсь как спортсменка”, - сказала белоруска.
Также после победы в Брисбене Соболенко успела ярко отметиться в медийном поле. Сразу после завершения финала спортсменка обратилась к своему бойфренду и намекнула ему, что ждет от него предложения руки и сердца. Но больше всего Соболенко удивила общественность заявлениями на YouTube-канале First&Red, где в интервью она в шутку назвала себя “алкашкой”.
“Для меня очень важно все балансировать, - цитирует Соболенко “Чемпионат”. - То есть, когда есть возможность отдохнуть — отдохнуть. Когда есть возможность выпить пиво — выпить пиво. Шампанское, текила, желатинки. Я же говорю, алкашка. Нет, я не пью, ребята. Нет, действительно, как бы не пью. Если пью, это не так много, на самом деле”.
Соболенко не уступает первую строчку в Мировом рейтинге WTA уже на протяжении 65 недель подряд. Прошлый год белорусская теннисистка завершила с рекордными призовыми за один сезон - более $15 млн. Она побила достижение американки Серены Уильямс, которое держалось более 12 лет. Тогда Уильямс завершила сезон-2013 с $12,3 млн призовых.
Заработки Соболенко вне корта в 2025 г. также составили около $15 млн. У белоруски есть спонсорские контракты как с брендами одежды (Nike), так, к примеру и с Audemars Piguet - швейцарским производителем часов класса “люкс”. По общей сумме заработка (более $30 млн) Соболенко в прошлом году уступила только Гауфф ($31 млн), которая обошла белоруску за счет того, что заработала более $23 млн на рекламных контрактах.
Сама Соболенко на пресс-конференции накануне старта Australian Open отметила, что активность вне корта для нее так же важна, как и спортивные выступления. “Я всегда хотела быть чем-то большим, чем просто теннисисткой”, - сказала белоруска.
“Я делюсь опытом и сотрудничаю с брендами, которые действительно люблю, которыми пользуюсь, - добавила теннисистка. - Это мой бренд. Я показываю людям, что это нормально - балансировать между жизнью на корте и вне его, получать удовольствие, но при этом быть сосредоточенной на своих целях".
Грядущий Australian Open может заметно пополнить копилку призовых для Соболенко. Общий призовой фонд турнира будет рекордно высоким - $75 млн долларов. Победитель соревнований получит $2,8 млн.
Соболенко ожидаемо считается у букмекеров главным претендентом на победу в Australian Open. Компания PARI оценивает шансы белоруски на титул с коэффициентом 2.75, а выход в финал - 2.05. Для сравнения - шансы второй ракетки мира Швёнтек на победу в турнире оцениваются с коэффициентом 7.00. Далее идут Рыбакина (9.00), Гауфф (12.00), Анисимова (14.00).
Шансы первой ракетки России Андреевой на титул в Мельбурне оцениваются с коэффициентом 20.00. При этом стоит отметить, что россиянка подошла к Открытому чемпионату Австралии в прекрасной форме, что подтвердила победой на турнире WTA-500 в Аделаиде. В финале соревнований Андреева переиграла Викторию Мбоко из Канады со счетом 6:3, 6:1.
PARI оценивает как самый вероятный результат Андреевой в Мельбурне выход в 1/8 (1.65) и 1/4 финала (2.50). Выход Андреевой в полуфинал оценивается с коэффициентом 4.50, а в финал - 10.00. 18-летняя теннисистка начнет турнир матчем против хорватки Донны Векич в ночь на понедельник, 19 января, по московскому времени.
В мужской сетке турнира букмекеры выделяют двух явных фаворитов - итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса. Причем главным претендентом на победу считается именно Синнер, а не первая ракетка мира. Pari оценивает шансы итальянца на титул с коэффициентом 1.85. Ставки на победу Алькараса принимаются с коэффициентом 3,20. Тот факт, что Синнер является главным претендентом, можно объяснить тем, что итальянец выиграл два последних Australian Open.
Шансы других игроков на победу оцениваются намного скромнее. Третьим фаворитом считается представитель Германии Александр Зверев, но его коэффициент равен 20.00, как у Андреевой.
Еще с меньшей вероятностью букмекеры ожидают успех рекордсмена Australian Open и самого титулованного теннисиста в истории Новака Джоковича. Шансы 38-летнего серба на 11-й титул в Мельбурне оцениваются с коэффициентом 30.00. Такие же шансы на чемпионство, по мнению букмекеров, у российского теннисиста, двукратного финалиста Australian Open Даниила Медведева. Он начнет турнир 19 января матчем против нидерландца Йеспера де Йонга.