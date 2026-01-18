Главная звезда женского тенниса. Какой подошла Соболенко к Australian Open-2026

Соболенко начала новый теннисный сезон с триумфа. Белоруска стала победительницей предваряющего Australian Open турнира серии WTA-500 в Брисбене с призовым фондом почти $1,7 млн. В 1/4 финала соревнований Соболенко обыграла Киз, которой в прошлом году уступила титул в Мельбурне, а в финале нанесла поражение украинке Марте Костюк.

Финальный матч в Брисбене отметился неприятным эпизодом. После завершения игры Костюк отказалась пожать руку Соболенко, как ранее украинские теннисисты и теннисистки часто делали после матчей с россиянами. Но Соболенко не стала заострять внимание на поведении соперницы.

“Дело в их позиции. Что я могу сделать? Когда я выхожу на корт, я думаю только о теннисе и о том, что мне нужно сделать, чтобы победить. Неважно, кто по другую сторону сетки, я просто выхожу и соревнуюсь как спортсменка”, - сказала белоруска.

Также после победы в Брисбене Соболенко успела ярко отметиться в медийном поле. Сразу после завершения финала спортсменка обратилась к своему бойфренду и намекнула ему, что ждет от него предложения руки и сердца. Но больше всего Соболенко удивила общественность заявлениями на YouTube-канале First&Red , где в интервью она в шутку назвала себя “алкашкой”.

Источник: соцсети Арины Соболенко

“Для меня очень важно все балансировать, - цитирует Соболенко “Чемпионат”. - То есть, когда есть возможность отдохнуть — отдохнуть. Когда есть возможность выпить пиво — выпить пиво. Шампанское, текила, желатинки. Я же говорю, алкашка. Нет, я не пью, ребята. Нет, действительно, как бы не пью. Если пью, это не так много, на самом деле”.

Соболенко не уступает первую строчку в Мировом рейтинге WTA уже на протяжении 65 недель подряд. Прошлый год белорусская теннисистка завершила с рекордными призовыми за один сезон - более $15 млн. Она побила достижение американки Серены Уильямс, которое держалось более 12 лет. Тогда Уильямс завершила сезон-2013 с $12,3 млн призовых.

Заработки Соболенко вне корта в 2025 г. также составили около $15 млн. У белоруски есть спонсорские контракты как с брендами одежды (Nike), так, к примеру и с Audemars Piguet - швейцарским производителем часов класса “люкс”. По общей сумме заработка (более $30 млн) Соболенко в прошлом году уступила только Гауфф ($31 млн), которая обошла белоруску за счет того, что заработала более $23 млн на рекламных контрактах.

Источник: соцсети Арины Соболенко

Сама Соболенко на пресс-конференции накануне старта Australian Open отметила, что активность вне корта для нее так же важна, как и спортивные выступления. “Я всегда хотела быть чем-то большим, чем просто теннисисткой”, - сказала белоруска.

“Я делюсь опытом и сотрудничаю с брендами, которые действительно люблю, которыми пользуюсь, - добавила теннисистка. - Это мой бренд. Я показываю людям, что это нормально - балансировать между жизнью на корте и вне его, получать удовольствие, но при этом быть сосредоточенной на своих целях".

Грядущий Australian Open может заметно пополнить копилку призовых для Соболенко. Общий призовой фонд турнира будет рекордно высоким - $75 млн долларов. Победитель соревнований получит $2,8 млн.