PARI: Арина Соболенко выиграет Australian Open в третий раз подряд

25 января состоится финал Australian Open в женском одиночном разряде. В решающем матче турнира встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко и Мэдисон Киз, занимающая четырнадцатую строчку в рейтинге. Финальная игра пройдет на корте комплекса «Мельбурн-Парк» и начнется не ранее чем в 11:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Арину Соболенко, победившую на Australian Open в 2024 и 2023 годах. Ставки на ее успех принимаются по коэффициенту 1.33, что соответствует 75% вероятности. Букмекеры не очень верят в победу Мэдисон Киз, которая впервые добралась до финала на мельбурнских кортах. Ставки на триумф американки принимаются по коэффициенту 3.50, вероятность такого исхода составляет примерно 25%.

Практически все клиенты PARI считают, что победит белорусская спортсменка. 95% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех Соболенко.

По оценкам аналитиков, американка вряд ли доставит серьезные сложности фаворитке. Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Арины в двух сетах. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.87. Если же белоруска победит со счетом 2:1, сыграет ставка за 3.85. Победа Киз в двух сетах котируется в линии PARI за 5.70, а в случае ее триумфа при счете 2:1 сыграет коэффициент 7.10.

При этом букмекеры считают, что соперницы сыграют как минимум 21 гейм. Поставить на тотал больше 20.5 можно с коэффициентом 1.68, а на тотал меньше 20.5 — с коэффициентом 2.05.

В линии PARI есть и другие интересные ставки на предстоящую встречу. К примеру, с коэффициентом 2.70 можно заключить пари на то, что в матче будет тай-брейк.

Арина Соболенко встречалась с Мэдисон Киз пять раз и одержала четыре победы. В прошлый раз соперницы играли в четвертом раунде турнира China Open, матч завершился в пользу белоруски со счетом 6:4, 6:3.

В случае победы Соболенко станет шестой в истории теннисисткой, которой удалось выиграть Australian Open три раза подряд, а также первой, кто смог сделать это за последние двадцать шесть лет. Рекорд по количеству последовательных побед на этом турнире принадлежит легендарной Маргарет Корт, которая доминировала на мельбурнских кортах с 1960 по 1966 год.