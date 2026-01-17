PARI Padel продолжает формировать комьюнити любителей падела

Популярные стримеры, блогеры и их друзья встретились в клубе PARI Padel, чтобы поиграть в падел и весело провести время.

Среди них: медиафутболисты из команды 2DROTS Максим Фролов и Вадим Логинов, стримеры Recrent, 7ANGELINKA и VseVkusno, блогеры ddeni, sbbprivat6 и многие другие.

Спортивная часть мероприятия состояла из серии матчей и тренировок для новичков. А в свободное от игр время — вкусная еда и напитки, DJ и отдых в лаундж-зоне.

«Второй раз играл в падел — очень зрелищная и интересная дисциплина. Стало немного получаться после небольшой тренировки. Турнир играли с trabomah в паре, даже удалось кого-то победить. Думаю, продолжу играть, может быть, возьму несколько тренировок у ребят из центра», — поделился Дмитрий Осинцев, Recrent.

Клуб предлагает посетителям семь панорамных кортов с потолками высотой 12 метров, которые подойдут как для новичков, так и для профессиональных игроков.

Восстановить силы после матчей посетители могут в саунах с панорамным видом, в массажных кабинетах и лаундж-зонах. На площадке также доступны VIP-раздевалки и отдельная парковка.

Новички могут начать освоение нового вида спорта в PARI Padel под присмотром профессиональных сертифицированных тренеров, в том числе двух специалистов из Аргентины.