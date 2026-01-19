Ведомости
Клиенты PARI ставят на победу минского «Динамо» над СКА в матче КХЛ

Родной лед армейцам не поможет?
Валентин Васильев

19 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА и минское «Динамо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

По оценке букмекеров, у гостей больше шансов победить. На победу «Динамо» в основное время можно поставить за 2.20, что составляет примерно 44% вероятности. Коэффициент на успех СКА по итогам трех периодов — 2.95 (около 33%). Вероятность ничейного исхода оценивают коэффициентом 4.20 (23%).

Котировки на победу минчан с учетом овертайма и буллитов составляют 1.70. На итоговый успех хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 2.15.

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. На победу «Динамо» по итогам 60 минут приходится около 55% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 36% сделано на петербуржцев, еще около 9% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 80% на 20% в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

По оценке аналитиков, матч не будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.95, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.85.

СКА одержал 24 победы в 44 матчах и идет седьмым в Западной конференции. Букмекеры оценивают шансы команды Игоря Ларионова выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 25.00. На то, что петербуржцы станут лучшими на Западе, предлагают заключить пари за 13.00.

У «Динамо» 28 побед в 45 играх и третья строчка в турнирной таблице Западной конференции. Поставить на то, что команда Дмитрия Квартальнова станет чемпионом, можно за 9.00. На то, что «зубры» станут первыми на Западе, предлагают котировку 2.75.

Команды дважды встречались в этом сезоне КХЛ, оба матча остались за петербуржцами — 3:2 ОТ и 4:1.

