Клиенты PARI уверены в победе Марокко над Сенегалом в финале Кубка Африки

В воскресенье, 18 января, сборные Марокко и Сенегала выявят победителя Кубка африканских наций 2026 года. Финальная встреча турнира пройдет на стадионе «Принц Мулай Абдалла» в марокканском Рабате и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценкам букмекеров, у сборной Марокко больше шансов на триумф. Сделать ставку на победу хозяев турнира в основное время матча можно по коэффициенту 2.35, что эквивалентно приблизительно 41% вероятности. Шансы на успех Сенегала оцениваются котировкой 3.60 (около 26%). Ничья в линии PARI доступна за 2.85 (примерно 33%).

Что касается итогового исхода матча с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, то на успех марокканцев установлен коэффициент 1.65 (около 58% вероятности). Если же победу в турнире одержит сборная Сенегала, сыграет ставка за 2.25 (42%).

Клиенты PARI выбирают марокканцев. В общем обороте ставок на исход финального матча почти 78% приходится на победу Марокко в основное время. На сенегальскую команду сделано лишь 2%. Доля ничьей составляет 20%. Еще более красноречивым выглядит распределение ставок на итоговый результат с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти: почти 100% приходится на победу сборной Марокко.

По оценке аналитиков, команды в финале смогут забить как минимум два мяча на двоих. Поставить на это можно по коэффициенту 1.55, в обратном случае сыграет ставка за 2.40. Если же команды смогут пробить тотал больше 2.5 голов, сыграет пари за 2.65. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 2.18, тогда как противоположный вариант доступен за 1.65. Поставить на то, что футболисты сборной Марокко смогут забить как минимум один гол, можно за 1.40. Для Сенегала аналогичное пари оценено котировкой 1.60.



Сборные Марокко и Сенегала уже встречались между собой в августе прошлого года в рамках полуфинального матча чемпионата африканских наций. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались марокканцы. Поставить на повторение этого счета в основное время матча можно по коэффициенту 6.00.

В Кубке африканских наций-2026 Марокко и Сенегал добрались до финала без каких-либо существенных проблем. Хозяева турнира выиграли группу A, одержав победу над Коморами (2:0) и Замбией (3:0) и сыграв вничью с Мали (1:1), после чего поочередно прошли Танзанию (1:0), Камерун (2:0) и Нигерию (0:0 в основное время и победа по пенальти 4:2). Сенегалу на групповом этапе в соперники достались Ботсвана и Бенин (две победы по 3:0) и Демократическая Республика Конго (ничья 1:1). В серии плей-офф будущие финалисты одержали победы над Суданом (3:1), Мали (1:0) и Египтом (1:0).