Клиент PARI поставил 400 000 на голы «Арсенала» «Интеру» в седьмом туре Лиги чемпионов

Одна из главных афиш всего общего этапа
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

20 января в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов «Интер» примет «Арсенал». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед матчем и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры в Милане букмекеры считают шансы команд практически равными. Сделать ставку на победу «Интера» можно по коэффициенту 2.70, что соответствует примерно 36% вероятности. Котировки на триумф «Арсенала» составляют 2.85 (около 34%). Ничья в линии PARI идет за 3.25 (приблизительно 30%).

Клиенты PARI остановили свой выбор на победе английского топ-клуба. На успех «Арсенала» приходится около 86% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи. Еще 8% сделано на победу «Интера», а 6% на ничью.

Букмекеры не ждут от соперников результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, команды Кристиана Киву и Микеля Артеты ограничатся максимум двумя голами. Это событие оценивается коэффициентом 1.70. Обратный вариант (три мяча за игру и более) котируется за 2.25.

Ставки на голы в исполнении обеих команд принимаются за 1.88. Если хотя бы один из соперников сохранит ворота «сухими», сыграет пари за 1.92.

Наиболее вероятными результатами игры в Милане считаются варианты с ничьими 0:0 за 6.50 и 1:1 за 7.00. С наибольшей долей вероятности в составе «Интера» сможет отличиться Лаутаро Мартинес (5.50), а в составе «Арсенала» Виктор Дьекереш (6.00).

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ИНТЕР» – «АРСЕНАЛ»

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч 398 400 руб. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него прогноз на тотал больше 1 в исполнении «Арсенала» за 1.55. Также он выбрал ничью или победу «Барселоны» в матче со «Славией» за 1.10. Общий коэффициент ставки 1.71.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов с 18 очками из 18 возможных. «Канониры» единственная команда со 100% результатом. «Интер» набрал 12 баллов и делит шестое девятое места с «Реалом», «Атлетико» и «Ливерпулем».

Общий этап Лиги чемпионов продлится до 28 января. Каждая команда проведет в группе по восемь матчей. Аналитики PARI оценивают шансы «Арсенала» занять итоговое первое место коэффициентом 1.04. На финиш «Интера» в топ-8 можно поставить за 3.20. Победа «Арсенала» в Лиге чемпионов 2025/26 котируется за 4.50, а успех «Интера» за 30.00.

Новое