Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 января 13:09ГлавнаяНовости

Пользователи PARI уверены в победе «Реала» над «Монако» в седьмом туре Лиги чемпионов

Как на таком уровне проявит себя Александр Головин?
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

20 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал Мадрид» и «Монако». Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов.

По оценке аналитиков, хозяева поля – фавориты матча. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.30, что соответствует 73% вероятности. Котировки на успех монегасков составляют 9.00 (11%), а на ничью – 5.90 (около 16%).

Клиенты PARI не сомневаются в победе «Реала». На успех хозяев приходится около 99% от общего объема ставок на исход игры.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Самая крупная ставка на предстоящий матч – 200 000 руб. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех событий, включив в него ставку на индивидуальный тотал мячей «Реала» больше 2 за 1.45. Общий коэффициент экспресса составил 5.17.

По оценке букмекеров, матч может быть результативным. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.35, а обратный исход доступен за 3.00. Взять четыре забитых мяча можно с котировкой 1.90. «Реал» в последних пяти матчах забивал минимум по два гола за игру. Коэффициент на индивидуальный тотал голов испанцев больше 1.5 составляет 1.30, а на тотал больше 2.5 – 1.88. Вероятность того, что забьют обе команды, оценивается в 1.65. Обратный исход идет за 2.18.  

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «РЕАЛ» – «МОНАКО»

«Реал» набрал 12 очков в первых шести турах и занимает седьмую позицию в турнирной таблице. Вероятность того, что испанцы под руководством Альваро Арбелоа завершат групповой этап в восьмерке сильнейших, оценивается котировкой 1.28. Поставить на то, что «Реал» войдет в топ-3, можно с коэффициентом 11.50.

У «Монако» девять очков и 19-е место в турнирной таблице. Вероятность того, что французский клуб сможет зацепиться за топ-8, оценивается котировкой 95.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил 400 000 на голы «Арсенала» «Интеру» в седьмом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 400 000 на голы «Арсенала» «Интеру» в седьмом туре Лиги чемпионов
Новости
Пользователи PARI уверены в победе «Реала» над «Монако» в седьмом туре Лиги чемпионов
Пользователи PARI уверены в победе «Реала» над «Монако» в седьмом туре Лиги чемпионов
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на голы «Ман Сити» в матче с «Буде-Глимтом»
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на голы «Ман Сити» в матче с «Буде-Глимтом»
Новости
Фигурное катание, чемпионат четырех континентов – 2026: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Фигурное катание, чемпионат четырех континентов – 2026: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Новости
Головин против «Реала», Хайкин против Холанда – главные интриги седьмого тура Лиги чемпионов
Головин против «Реала», Хайкин против Холанда – главные интриги седьмого тура Лиги чемпионов
Аналитика
ХК «Лада» провела тематическую встречу «БЕТСИТИ Итальянский матч»
ХК «Лада» провела тематическую встречу «БЕТСИТИ Итальянский матч»
Новости
Ставки по таймеру! Фрибеты до 10 000 рублей каждый день в новой акции от PARI
Ставки по таймеру! Фрибеты до 10 000 рублей каждый день в новой акции от PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе Марокко над Сенегалом в финале Кубка Африки
Клиенты PARI уверены в победе Марокко над Сенегалом в финале Кубка Африки
Новости
Главная звезда женского тенниса. Какой подошла Соболенко к Australian Open-2026
Главная звезда женского тенниса. Какой подошла Соболенко к Australian Open-2026
Новости
Фигуристы Дэвис и Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы
Фигуристы Дэвис и Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы
Новости

Новое