Пользователи PARI уверены в победе «Реала» над «Монако» в седьмом туре Лиги чемпионов

20 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал Мадрид» и «Монако». Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов.

По оценке аналитиков, хозяева поля – фавориты матча. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.30, что соответствует 73% вероятности. Котировки на успех монегасков составляют 9.00 (11%), а на ничью – 5.90 (около 16%).

Клиенты PARI не сомневаются в победе «Реала». На успех хозяев приходится около 99% от общего объема ставок на исход игры.

Самая крупная ставка на предстоящий матч – 200 000 руб. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех событий, включив в него ставку на индивидуальный тотал мячей «Реала» больше 2 за 1.45. Общий коэффициент экспресса составил 5.17.

По оценке букмекеров, матч может быть результативным. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.35, а обратный исход доступен за 3.00. Взять четыре забитых мяча можно с котировкой 1.90. «Реал» в последних пяти матчах забивал минимум по два гола за игру. Коэффициент на индивидуальный тотал голов испанцев больше 1.5 составляет 1.30, а на тотал больше 2.5 – 1.88. Вероятность того, что забьют обе команды, оценивается в 1.65. Обратный исход идет за 2.18.

«Реал» набрал 12 очков в первых шести турах и занимает седьмую позицию в турнирной таблице. Вероятность того, что испанцы под руководством Альваро Арбелоа завершат групповой этап в восьмерке сильнейших, оценивается котировкой 1.28. Поставить на то, что «Реал» войдет в топ-3, можно с коэффициентом 11.50.

У «Монако» девять очков и 19-е место в турнирной таблице. Вероятность того, что французский клуб сможет зацепиться за топ-8, оценивается котировкой 95.00.